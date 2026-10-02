Португалия намерена сохранить Роналду в национальной команде 

Дата публикации: 02-10-2026 20:08

Португальская футбольная федерация намерена восстановить отношения с Криштиану Роналду после конфликта, возникшего в расположении национальной команды. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По данным источника, в организации надеются сохранить 41-летнего нападающего в сборной и не допустить завершения его международной карьеры после произошедшего. При этом окончательное решение о будущем Роналду пока не принято.

Ранее форвард покинул расположение команды перед матчем Лиги наций с Данией. Это произошло после пресс-конференции главного тренера Жорже Жезуша и последующего разговора Роналду с президентом Португальской футбольной федерации Педру Проэнсой. Сам футболист заявил, что позднее расскажет португальским болельщикам о причинах своего решения.

Ситуация стала продолжением напряжённости, возникшей после матча с Норвегией. Роналду остался на скамейке запасных, а затем не получил игрового времени, несмотря на то что разминался во втором тайме. После встречи форвард выразил недовольство произошедшим.

При этом Жезуш публично заявил, что Роналду остаётся важной фигурой для португальского футбола. После победы над Данией тренер также подчеркнул, что никто не может изменить статус форварда как иконы национальной команды.

Несмотря на сообщения португальских СМИ о возможном завершении Роналду карьеры в сборной, федерация, судя по информации Marca, рассчитывает найти решение, которое позволит сохранить нападающего в команде.

Источник: Marca