Франция - Италия 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция), вместимость: 80000
02 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 1. 3-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
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Составы команд
Франция
Италия
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|22
|зщ
|Жереми Жаке
|17
|зщ
|Максанс Лакруа
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|9
|пз
|Райан Шерки
|12
|пз
|Брэдли Баркола
|11
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Усман Дембеле
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Микаель Кайоде
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|21
|зщ
|Алессандро Бастони
|5
|зщ
|Риккардо Калафьори
|8
|пз
|Сандро Тонали
|18
|пз
|Николо Барелла
|6
|пз
|Николо Фаджоли
|17
|нп
|Николо Камбьяги
|7
|нп
|Франческо Эспозито
|23
|нп
|Себастьяно Эспозито
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Роберто Манчини
История личных встреч
|17.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 6-й тур
|1 : 3
|06.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 1-й тур
|1 : 3
|01.06.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 1
|01.09.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 3
|14.11.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2012
|1 : 2
|17.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 2
|08.09.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. 9-й тур
|0 : 0
|06.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|3 : 1
|09.07.2006
|ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006
|Финал
|1 : 1 5 : 3
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Италия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Турция
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|2
|4
| 3
Стыковая зона
|Германия
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Сербия
|2
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Англия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|2
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Норвегия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Дания
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|2
|0
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