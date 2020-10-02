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Франция - Италия 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция), вместимость: 80000
02 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 1. 3-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Франция
Италия

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Франция
Италия
16ФранцияврМик Меньян
5ФранциязщЖюль Кунде
22ФранциязщЖереми Жаке
17ФранциязщМаксанс Лакруа
3ФранциязщАдриен Трюффер
14ФранцияпзАдриен Рабьо
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
9ФранцияпзРайан Шерки
12ФранцияпзБрэдли Баркола
11ФранциянпМайкл Олисе
7ФранциянпУсман Дембеле
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2ИталиязщМикаель Кайоде
23ИталиязщДжанлука Манчини
21ИталиязщАлессандро Бастони
5ИталиязщРиккардо Калафьори
8ИталияпзСандро Тонали
18ИталияпзНиколо Барелла
6ИталияпзНиколо Фаджоли
17ИталиянпНиколо Камбьяги
7ИталиянпФранческо Эспозито
23ИталиянпСебастьяно Эспозито
Главные тренеры
ФранцияЗинедин Зидан
ИталияРоберто Манчини
История личных встреч
17.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 6-й турИталия1 : 3Франция
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 1-й турФранция1 : 3Италия
01.06.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Франция3 : 1Италия
01.09.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Италия1 : 3Франция
14.11.2012Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2012Италия1 : 2Франция
17.06.2008ЧЕ-2008 - финальный раундГруппа C. 3-й турФранция0 : 2Италия
08.09.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа B. 9-й турИталия0 : 0Франция
06.09.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа B. 2-й турФранция3 : 1Италия
09.07.2006ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006ФиналИталия1 : 1 5 : 3Франция
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция26
2
1/4 финала
Бельгия23
3
Стыковая зона
Италия23
4
Зона вылета
Турция20
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция26
2
1/4 финала
Нидерланды24
3
Стыковая зона
Германия21
4
Зона вылета
Сербия20
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания26
2
1/4 финала
Англия23
3
Стыковая зона
Хорватия23
4
Зона вылета
Чехия20
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Норвегия23
3
Стыковая зона
Дания23
4
Зона вылета
Уэльс20
Кто победит?
9 голосов болельщиков
Франция
56%
Ничья
22%
Италия
22%

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