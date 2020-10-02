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Венгрия - Грузия 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
02 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 3-й тур
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия);
Венгрия
Грузия

Стартовый состав
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Составы команд
Венгрия
Грузия
1ВенгрияврБалаж Тот
14ВенгриязщБендегуз Болла
6ВенгриязщВилли Орбан
3ВенгриязщМарк Чингер
11ВенгриязщМилош Керкез
13ВенгрияпзАндраш Шефер
15ВенгрияпзАрон Чонгваи
21ВенгрияпзАлекс Тот
10ВенгрияпзДоминик Собослаи
17ВенгриянпГабор Юрек
16ВенгриянпДаниэль Лукач
1ГрузияврГеоргий Мамардашвили
2ГрузиязщОтар Какабадзе
5ГрузиязщСаба Гогличидзе
3ГрузиязщЛаша Двали
4ГрузиязщЛука Лочошвили
19ГрузиязщГеоргий Цитаишвили
6ГрузияпзГеоргий Кочорашвили
8ГрузияпзОтар Китеишвили
10ГрузияпзГеоргий Чакветадзе
22ГрузиянпЖорж Микаутадзе
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
Главные тренеры
ИталияМарко Росси
ГрузияРамаз Сванадзе
История личных встреч
28.09.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 2. 2-й тур0 : 0Венгрия
25.09.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 2. 1-й турВенгрия0 : 1
09.06.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчиВенгрия3 : 1
05.06.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчиВенгрия2 : 1
31.03.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчиВенгрия0 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария26
2
Плей-офф за повышение
Словения24
3 Шотландия21
4
Стыковая зона
Северная Македония20
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина24
2
Плей-офф за повышение
Северная Ирландия24
3 Грузия21
4
Стыковая зона
Венгрия21
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия26
2
Плей-офф за повышение
Косово23
3 Ирландия23
4
Стыковая зона
Израиль20
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина24
3 Польша21
4
Стыковая зона
Румыния20
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Венгрия
75%
Ничья
0%
Грузия
25%

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