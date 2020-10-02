Венгрия - Грузия 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
02 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 3-й тур
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Венгрия
Грузия
|1
|вр
|Балаж Тот
|14
|зщ
|Бендегуз Болла
|6
|зщ
|Вилли Орбан
|3
|зщ
|Марк Чингер
|11
|зщ
|Милош Керкез
|13
|пз
|Андраш Шефер
|15
|пз
|Арон Чонгваи
|21
|пз
|Алекс Тот
|10
|пз
|Доминик Собослаи
|17
|нп
|Габор Юрек
|16
|нп
|Даниэль Лукач
|1
|вр
|Георгий Мамардашвили
|2
|зщ
|Отар Какабадзе
|5
|зщ
|Саба Гогличидзе
|3
|зщ
|Лаша Двали
|4
|зщ
|Лука Лочошвили
|19
|зщ
|Георгий Цитаишвили
|6
|пз
|Георгий Кочорашвили
|8
|пз
|Отар Китеишвили
|10
|пз
|Георгий Чакветадзе
|22
|нп
|Жорж Микаутадзе
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Марко Росси
|Рамаз Сванадзе
История личных встреч
|28.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига B
|Группа 2. 2-й тур
|0 : 0
|25.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига B
|Группа 2. 1-й тур
|0 : 1
|09.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|05.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|31.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|2
|4
| 2
Плей-офф за повышение
|Северная Ирландия
|2
|4
|3
|Грузия
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Венгрия
|2
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|2
|3
|3
|Ирландия
|2
|3
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|2
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|2
|4
|3
|Польша
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|2
|0
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