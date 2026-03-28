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Фарерские острова - Словакия 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
02 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 3. 3-й тур
Фарерские острова
Словакия

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Составы команд
Фарерские острова
Словакия
Главные тренеры
Фарерские островаЭйдун Клакстейн
ИталияФранческо Кальцона
СловакияВладимир Вайсс
История личных встреч
29.09.2026Лига наций УЕФА. Лига CГруппа 3. 2-й тур1 : 1Фарерские острова
26.09.2026Лига наций УЕФА. Лига CГруппа 3. 1-й турФарерские острова1 : 1
09.06.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчи0 : 1Фарерские острова
06.06.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчи1 : 0Фарерские острова
28.03.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчи1 : 2Фарерские острова
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Албания26
2
Плей-офф за повышение
Финляндия24
3 Беларусь21
4
Стыковая зона
Сан-Марино20
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория26
2
Плей-офф за повышение
Армения23
3 Кипр21
4
Стыковая зона
Латвия21
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия26
2
Плей-офф за повышение
Фарерские острова22
3 Казахстан21
4
Стыковая зона
Молдавия21
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия24
2
Плей-офф за повышение
Люксембург23
3 Эстония22
4
Стыковая зона
Болгария21
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Фарерские острова
33%
Ничья
33%
Словакия
33%

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