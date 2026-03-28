Фарерские острова - Словакия 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
02 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 3. 3-й тур
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Составы команд
Фарерские острова
Словакия
Главные тренеры
|Эйдун Клакстейн
|Франческо Кальцона
|Владимир Вайсс
История личных встреч
|29.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига C
|Группа 3. 2-й тур
|1 : 1
|26.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига C
|Группа 3. 1-й тур
|1 : 1
|09.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|06.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Албания
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Финляндия
|2
|4
|3
|Беларусь
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Черногория
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Армения
|2
|3
|3
|Кипр
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|2
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Фарерские острова
|2
|2
|3
|Казахстан
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Молдавия
|2
|1
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|2
|4
| 2
Плей-офф за повышение
|Люксембург
|2
|3
|3
|Эстония
|2
|2
| 4
Стыковая зона
|Болгария
|2
|1
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