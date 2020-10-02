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Польша - Румыния 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58145
02 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 4. 3-й тур
Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария);
Польша
Румыния

Стартовый состав
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Составы команд
Польша
Румыния
1ПольшаврМарцин Булка
14ПольшазщЯкуб Кивёр
5ПольшазщЯн Беднарек
23ПольшазщКацпер Потульский
15ПольшазщТимотеуш Пухач
2ПольшапзМэтти Кэш
17ПольшапзМихал Скурась
10ПольшапзПётр Зелиньски
6ПольшапзБартош Слиш
20ПольшапзСебастьян Шиманьски
9ПольшанпРоберт Левандовски
1РумынияврЙонуц Раду
3РумыниязщРаду Дрэгушин
5РумыниязщВирджил Гицэ
2РумыниязщАндрей Рациу
11РумыниязщНикушор Банку
4РумынияпзАндрей Коубиш
6РумынияпзТудор Бэлуцэ
18РумынияпзРэзван Марин
14РумынияпзЯнис Хаджи
20РумынияпзДеннис Ман
11РумыниянпДаниэль Бырлиджа
Главные тренеры
ПольшаЯн Урбан
РумынияГеорге Хаджи
История личных встреч
10.06.2017ЧМ-2018 — ЕвропаГруппа E. 6-й турПольша3 : 1Румыния
11.11.2016ЧМ-2018 — ЕвропаГруппа E. 4-й турРумыния0 : 3Польша
02.02.2013Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2013Польша4 : 1Румыния
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария26
2
Плей-офф за повышение
Словения24
3 Шотландия21
4
Стыковая зона
Северная Македония20
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина24
2
Плей-офф за повышение
Северная Ирландия24
3 Грузия21
4
Стыковая зона
Венгрия21
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия26
2
Плей-офф за повышение
Косово23
3 Ирландия23
4
Стыковая зона
Израиль20
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина24
3 Польша21
4
Стыковая зона
Румыния20
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Польша
100%
Ничья
0%
Румыния
0%

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