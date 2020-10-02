Польша - Румыния 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58145
02 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 4. 3-й тур
Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Польша
Румыния
|1
|вр
|Марцин Булка
|14
|зщ
|Якуб Кивёр
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|23
|зщ
|Кацпер Потульский
|15
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|2
|пз
|Мэтти Кэш
|17
|пз
|Михал Скурась
|10
|пз
|Пётр Зелиньски
|6
|пз
|Бартош Слиш
|20
|пз
|Себастьян Шиманьски
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|1
|вр
|Йонуц Раду
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|5
|зщ
|Вирджил Гицэ
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|11
|зщ
|Никушор Банку
|4
|пз
|Андрей Коубиш
|6
|пз
|Тудор Бэлуцэ
|18
|пз
|Рэзван Марин
|14
|пз
|Янис Хаджи
|20
|пз
|Деннис Ман
|11
|нп
|Даниэль Бырлиджа
Главные тренеры
|Ян Урбан
|Георге Хаджи
История личных встреч
|10.06.2017
|ЧМ-2018 — Европа
|Группа E. 6-й тур
|3 : 1
|11.11.2016
|ЧМ-2018 — Европа
|Группа E. 4-й тур
|0 : 3
|02.02.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2013
|4 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|2
|4
| 2
Плей-офф за повышение
|Северная Ирландия
|2
|4
|3
|Грузия
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Венгрия
|2
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|2
|3
|3
|Ирландия
|2
|3
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|2
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|2
|4
|3
|Польша
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|2
|0
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