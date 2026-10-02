«Манчестер Сити» мог заплатить за Холанда в три с лишним раза больше официальной суммы
Появились новые данные о возможной реальной стоимости перехода Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». Согласно информации источника, английский клуб мог потратить на трансфер норвежского нападающего около 180 миллионов фунтов.
Эта сумма значительно отличается от той, которая официально фигурировала после завершения сделки. Сообщалось, что «Манчестер Сити» заплатил «Боруссии» за форварда 51 миллион фунтов.
Холанд перебрался в английскую команду летом 2022 года. С момента перехода норвежец стал одним из главных игроков «Манчестер Сити» и помог клубу добиться крупных успехов на внутренней и международной арене.
В составе команды нападающий дважды становился чемпионом Англии. Кроме того, Холанд вместе с «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов, став одним из ключевых футболистов команды в победном сезоне.
В нынешнем сезоне форвард продолжает демонстрировать высокую результативность. На клубном уровне Холанд провёл семь матчей и забил семь голов, сохранив среднюю результативность на уровне одного мяча за игру.
Если информация о расходах «Манчестер Сити» соответствует действительности, то фактическая стоимость перехода Холанда оказалась значительно выше суммы, которая ранее была указана в официальных данных о трансфере.
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