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Азербайджан - Лихтенштейн 1 октября обзор матча

Дата публикации: 01-10-2026
Азербайджан
Азербайджан
0 : 0
Лихтенштейн
Лихтенштейн
Составы команд
Азербайджан
Лихтенштейн
1АзербайджанврЭмил Балаев
5АзербайджанзщАнтон Кривоцюк
7АзербайджанзщТурал Байрамов
14АзербайджанзщЭльвин Бадалов
19АзербайджанзщТеллур Мютеллимов
46'
6АзербайджанпзАбдулла Хайбулаев
8АзербайджанпзЭмин Махмудов
59'
10АзербайджанпзМахир Эмрели
17АзербайджанпзВюсал Исгандарли
75'
9АзербайджаннпМуса Гурбанлы
59'
21АзербайджаннпРагим Садыхов
46'
3АзербайджанзщРюфат Аббасов
46'
20АзербайджанпзАлексей Исаев
46'
11АзербайджанпзАйхан Гусейнов
59'
16АзербайджанпзРуфат Абдуллазаде
59'
2АзербайджанпзЭдгар Адильханов
75'
1ЛихтенштейнврБеньямин Бюхель
3ЛихтенштейнзщМакс Гопель
4ЛихтенштейнзщЛарс Трабер
5ЛихтенштейнзщЙонас Вайссенхофер
23ЛихтенштейнзщЙенс Хофер
10ЛихтенштейнпзМарсель Бюхель
90+2'
13ЛихтенштейнпзКенни Киндле
46'
18ЛихтенштейнпзНиколас Хаслер
20ЛихтенштейнпзАлессио Хаслер
77'
8ЛихтенштейннпАрон Зеле
77'
11ЛихтенштейннпAlessandro Lo Russo
60'
7ЛихтенштейннпФабио Люк-Нотаро
46'
22ЛихтенштейнFlorian Allgauer
60'
19ЛихтенштейнзщЭмануэль Цюнд
77'
15ЛихтенштейнпзАндрин Нетцер
77'
6ЛихтенштейннпСеверин Шлегель
90+2'
Запасные
12АзербайджанврАйдын Байрамов
23АзербайджанврРеван Мирземмедов
4АзербайджанзщРахил Мамедов
15АзербайджанзщМурад Хачаев
18АзербайджанзщДжалал Гусейнов
13АзербайджанпзЭмиль Сафаров
22АзербайджанпзАнатолий Нуриев
12ЛихтенштейнврЮстин Оспельт
21ЛихтенштейнврЛоренцо Ло Руссо
2ЛихтенштейнзщНиклас Бек
14ЛихтенштейнпзЛивио Майер
17ЛихтенштейнпзЛиам Кранц
9ЛихтенштейннпУилли Пицци
16ЛихтенштейнBruno Poitner
Главные тренеры
АзербайджанАйхан Аббасов
ГерманияКонрад Фюнфштюк
Наказания
Кенни Киндле
40'
Ларс Трабер
41'
Алессио Хаслер
47'
Махир Эмрели
57'
Турал Байрамов
80'
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