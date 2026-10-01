Азербайджан - Лихтенштейн 1 октября обзор матча
Дата публикации: 01-10-2026
Азербайджан
0 : 0
Лихтенштейн
Составы команд
Азербайджан
Лихтенштейн
|1
|вр
|Эмил Балаев
|5
|зщ
|Антон Кривоцюк
|7
|зщ
|Турал Байрамов
|14
|зщ
|Эльвин Бадалов
|19
|зщ
|Теллур Мютеллимов
46'
|6
|пз
|Абдулла Хайбулаев
|8
|пз
|Эмин Махмудов
59'
|10
|пз
|Махир Эмрели
|17
|пз
|Вюсал Исгандарли
75'
|9
|нп
|Муса Гурбанлы
59'
|21
|нп
|Рагим Садыхов
46'
|3
|зщ
|Рюфат Аббасов
46'
|20
|пз
|Алексей Исаев
46'
|11
|пз
|Айхан Гусейнов
59'
|16
|пз
|Руфат Абдуллазаде
59'
|2
|пз
|Эдгар Адильханов
75'
|1
|вр
|Беньямин Бюхель
|3
|зщ
|Макс Гопель
|4
|зщ
|Ларс Трабер
|5
|зщ
|Йонас Вайссенхофер
|23
|зщ
|Йенс Хофер
|10
|пз
|Марсель Бюхель
90+2'
|13
|пз
|Кенни Киндле
46'
|18
|пз
|Николас Хаслер
|20
|пз
|Алессио Хаслер
77'
|8
|нп
|Арон Зеле
77'
|11
|нп
|Alessandro Lo Russo
60'
|7
|нп
|Фабио Люк-Нотаро
46'
|22
|Florian Allgauer
60'
|19
|зщ
|Эмануэль Цюнд
77'
|15
|пз
|Андрин Нетцер
77'
|6
|нп
|Северин Шлегель
90+2'
Запасные
|12
|вр
|Айдын Байрамов
|23
|вр
|Реван Мирземмедов
|4
|зщ
|Рахил Мамедов
|15
|зщ
|Мурад Хачаев
|18
|зщ
|Джалал Гусейнов
|13
|пз
|Эмиль Сафаров
|22
|пз
|Анатолий Нуриев
|12
|вр
|Юстин Оспельт
|21
|вр
|Лоренцо Ло Руссо
|2
|зщ
|Никлас Бек
|14
|пз
|Ливио Майер
|17
|пз
|Лиам Кранц
|9
|нп
|Уилли Пицци
|16
|Bruno Poitner
Главные тренеры
|Айхан Аббасов
|Конрад Фюнфштюк
Наказания
Кенни Киндле
40'
Ларс Трабер
41'
Алессио Хаслер
47'
Махир Эмрели
57'
Турал Байрамов
80'
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