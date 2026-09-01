Босния и Герцеговина - Швеция 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина), вместимость: 15292
02 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 4. 3-й тур
Главный судья: Алексей Деревинский (Киев, Украина);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Босния и Герцеговина
Швеция
|22
|вр
|Мартин Зломислич
|15
|зщ
|Амар Мемич
|18
|зщ
|Никола Катич
|4
|зщ
|Тарик Мухаремович
|5
|зщ
|Сеад Колашинац
|13
|пз
|Иван Башич
|8
|пз
|Армин Гигович
|20
|пз
|Эсмир Байрактаревич
|16
|пз
|Эрмин Махмич
|19
|пз
|Керим-Сэм Алайбегович
|23
|нп
|Харис Табакович
|12
|вр
|Виктор Юханссон
|15
|зщ
|Карл Старфельт
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|8
|пз
|Даниэль Свенссон
|5
|пз
|Габриэль Гудмундссон
|22
|пз
|Бесфорт Зенели
|7
|пз
|Лукас Бергвалль
|16
|пз
|Йеспер Карлстрём
|19
|пз
|Себастьян Нанаси
|13
|нп
|Уиллот Сведберг
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Сергей Барбарез
|Грэм Поттер
История личных встреч
|29.05.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2010
|4 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|2
|4
| 2
Плей-офф за повышение
|Северная Ирландия
|2
|4
|3
|Грузия
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Венгрия
|2
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|2
|3
|3
|Ирландия
|2
|3
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|2
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|2
|4
|3
|Польша
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|2
|0
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