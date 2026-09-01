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Босния и Герцеговина - Швеция 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина), вместимость: 15292
02 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 4. 3-й тур
Главный судья: Алексей Деревинский (Киев, Украина);
Босния и Герцеговина
Швеция

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Составы команд
Босния и Герцеговина
Швеция
22 Босния и Герцеговина вр Мартин Зломислич
15 Босния и Герцеговина зщ Амар Мемич
18 Босния и Герцеговина зщ Никола Катич
4 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
5 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
13 Босния и Герцеговина пз Иван Башич
8 Босния и Герцеговина пз Армин Гигович
20 Босния и Герцеговина пз Эсмир Байрактаревич
16 Босния и Герцеговина пз Эрмин Махмич
19 Босния и Герцеговина пз Керим-Сэм Алайбегович
23 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
12 Швеция вр Виктор Юханссон
15 Швеция зщ Карл Старфельт
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
8 Швеция пз Даниэль Свенссон
5 Швеция пз Габриэль Гудмундссон
22 Швеция пз Бесфорт Зенели
7 Швеция пз Лукас Бергвалль
16 Швеция пз Йеспер Карлстрём
19 Швеция пз Себастьян Нанаси
13 Швеция нп Уиллот Сведберг
17 Швеция нп Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Сергей Барбарез
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
29.05.2010 Товарищеские матчи (сборные) Май 2010 Швеция4 : 2Босния и Герцеговина
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария26
2
Плей-офф за повышение
Словения24
3 Шотландия21
4
Стыковая зона
Северная Македония20
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина24
2
Плей-офф за повышение
Северная Ирландия24
3 Грузия21
4
Стыковая зона
Венгрия21
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия26
2
Плей-офф за повышение
Косово23
3 Ирландия23
4
Стыковая зона
Израиль20
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина24
3 Польша21
4
Стыковая зона
Румыния20
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Босния
0%
Ничья
0%
Швеция
100%

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