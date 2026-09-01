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Украина U21 - Хорватия U21 02 Октября прямая трансляция

02 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа H
Украина U21
Хорватия U21

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Составы команд
Украина U21
Хорватия U21
Главные тренеры
Испания Унаи Мельгоса
Хорватия Ивица Олич
История личных встреч
14.10.2025 U21 ЧЕ-2027 — квалификация Группа H Хорватия U211 : 0Украина U21
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия U21922
2 Испания U21821
3 Румыния U21916
4 Косово U21914
5 Кипр U2193
6 Сан-Марино U2180
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия U21922
2 Чехия U21918
3 Шотландия U21914
4 Болгария U21914
5 Азербайджан U2197
6 Гибралтар U2190
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция U21820
2 Швейцария U21917
3 Исландия U21915
4 Фарерские острова U21912
5 Люксембург U2187
6 Эстония U2192
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия U21822
2 Ирландия U21917
3 Словакия U21816
4 Андорра U2187
5 Молдавия U2185
6 Казахстан U2194
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Польша U21927
2 Италия U21821
3 Черногория U21810
4 Швеция U21910
5 Северная Македония U2186
6 Армения U2180
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия U21924
2 Греция U21821
3 Северная Ирландия U21813
4 Грузия U2189
5 Латвия U2185
6 Мальта U2190
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия U21716
2 Израиль U21710
3 Босния и Герцеговина U2177
4 Нидерланды U2166
5 Словения U2175
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия U21616
2 Турция U21712
3 Украина U2179
4 Венгрия U2163
5 Литва U2162
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия U21716
2 Дания U21613
3 Австрия U21610
4 Уэльс U2176
5 Беларусь U2184
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Украина U21
67%
Ничья
0%
Хорватия U21
33%

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