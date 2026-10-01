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Кипр - Армения 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Нео ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859
02 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 2. 3-й тур
Кипр
Армения

Стартовый состав
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Составы команд
Кипр
Армения
Главные тренеры
ГрецияАпостолос Манциоз
АрменияЕгише Меликович Меликян
История личных встреч
28.03.2023Товарищеские матчи (сборные) — 2023Армения2 : 2Кипр
13.11.2017Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Армения3 : 2Кипр
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Албания26
2
Плей-офф за повышение
Финляндия24
3 Беларусь21
4
Стыковая зона
Сан-Марино20
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория26
2
Плей-офф за повышение
Армения23
3 Кипр21
4
Стыковая зона
Латвия21
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия26
2
Плей-офф за повышение
Фарерские острова22
3 Казахстан21
4
Стыковая зона
Молдавия21
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия24
2
Плей-офф за повышение
Люксембург23
3 Эстония22
4
Стыковая зона
Болгария21
Кто победит?
6 голосов болельщиков
Кипр
0%
Ничья
17%
Армения
83%

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