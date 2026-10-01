Кипр - Армения 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Нео ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859
02 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 2. 3-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Кипр
Армения
Главные тренеры
|Апостолос Манциоз
|Егише Меликович Меликян
История личных встреч
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) — 2023
|2 : 2
|13.11.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|3 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Албания
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Финляндия
|2
|4
|3
|Беларусь
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Черногория
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Армения
|2
|3
|3
|Кипр
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|2
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Фарерские острова
|2
|2
|3
|Казахстан
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Молдавия
|2
|1
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|2
|4
| 2
Плей-офф за повышение
|Люксембург
|2
|3
|3
|Эстония
|2
|2
| 4
Стыковая зона
|Болгария
|2
|1
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