Израиль - Косово 1 октября обзор матча
Дата публикации: 02-10-2026
Израиль
0 : 0
Косово
Составы команд
Израиль
Косово
|23
|вр
|Ассаф Цур
|5
|зщ
|Идан Начмиас
|4
|зщ
|Раз Шломо
|13
|зщ
|Никита Стоянов
|17
|пз
|Анан Халаили
77'
|8
|пз
|Дор Перец
78'
|15
|пз
|Элиэль Перец
|10
|пз
|Манор Соломон
|21
|пз
|Этан Азулай
73'
|20
|пз
|Лиэль Абада
69'
|9
|нп
|Тай Барибо
69'
|3
|зщ
|Илай Фейнгольд
69'
|19
|нп
|Дор Тургеман
69'
|11
|нп
|Оскар Глух
73'
|2
|зщ
|Элазар Даса
77'
|16
|пз
|Габи Каниховски
78'
|16
|вр
|Амир Саипи
|5
|зщ
|Люмбард Деллова
|15
|зщ
|Мергим Войвода
|4
|пз
|Илир Красники
|17
|пз
|Эрмал Красники
|8
|пз
|Valmir Matoshi
77'
|19
|пз
|Дион Кацури
59'
|3
|нп
|Милёт Авдюли
59'
|22
|нп
|Мухаррем Яшари
59'
|9
|нп
|Альбион Рахмани
69'
|11
|нп
|Фисник Аслани
|13
|зщ
|Дион Галлапени
59'
|23
|пз
|Леон Авдуллаху
59'
|20
|пз
|Велдин Ходжа
59'
|7
|пз
|Милот Рашица
69'
|10
|пз
|Эдон Жегрова
77'
Запасные
|1
|вр
|Даниэль Перец
|18
|вр
|Омри Глазер
|14
|зщ
|Гай Мизрахи
|12
|пз
|Ярин Леви
|6
|нп
|Омри Гандельман
|7
|нп
|Ярден Шуа
|22
|нп
|Сайед Абу Фархи
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|12
|вр
|Висар Бекай
|2
|зщ
|Рон Рачи
|6
|пз
|Эрблин Османи
|21
|пз
|Линдон Эмерлаху
|14
|нп
|Меритон Кореница
Главные тренеры
|Ран Бен-Шимон
|Франко Фода
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