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Израиль - Косово 1 октября обзор матча

Дата публикации: 02-10-2026
Израиль
Израиль
0 : 0
Косово
Косово
Составы команд
Израиль
Косово
23ИзраильврАссаф Цур
5ИзраильзщИдан Начмиас
4ИзраильзщРаз Шломо
13ИзраильзщНикита Стоянов
17ИзраильпзАнан Халаили
77'
8ИзраильпзДор Перец
78'
15ИзраильпзЭлиэль Перец
10ИзраильпзМанор Соломон
21ИзраильпзЭтан Азулай
73'
20ИзраильпзЛиэль Абада
69'
9ИзраильнпТай Барибо
69'
3ИзраильзщИлай Фейнгольд
69'
19ИзраильнпДор Тургеман
69'
11ИзраильнпОскар Глух
73'
2ИзраильзщЭлазар Даса
77'
16ИзраильпзГаби Каниховски
78'
16КосововрАмир Саипи
5КосовозщЛюмбард Деллова
15КосовозщМергим Войвода
4КосовопзИлир Красники
17КосовопзЭрмал Красники
8ШвейцарияпзValmir Matoshi
77'
19ШвейцарияпзДион Кацури
59'
3КосовонпМилёт Авдюли
59'
22КосовонпМухаррем Яшари
59'
9КосовонпАльбион Рахмани
69'
11КосовонпФисник Аслани
13КосовозщДион Галлапени
59'
23КосовопзЛеон Авдуллаху
59'
20КосовопзВелдин Ходжа
59'
7КосовопзМилот Рашица
69'
10КосовопзЭдон Жегрова
77'
Запасные
1ИзраильврДаниэль Перец
18ИзраильврОмри Глазер
14ИзраильзщГай Мизрахи
12ИзраильпзЯрин Леви
6ИзраильнпОмри Гандельман
7ИзраильнпЯрден Шуа
22ИзраильнпСайед Абу Фархи
1КосововрАриянет Мурич
12КосововрВисар Бекай
2КосовозщРон Рачи
6ГерманияпзЭрблин Османи
21КосовопзЛиндон Эмерлаху
14КосовонпМеритон Кореница
Главные тренеры
ИзраильРан Бен-Шимон
ГерманияФранко Фода
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