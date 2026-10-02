«Манчестер Сити» обжаловал решение о нарушении финансовых правил Премьер-лиги 

Дата публикации: 02-10-2026 20:06

«Манчестер Сити» официально объявил о подаче апелляции на решение комиссии английской Премьер-лиги по дисциплинарному делу, связанному с обвинениями в нарушении финансового регламента.

Клуб сообщил, что соответствующие документы были направлены 1 октября 2026 года. В заявлении «Манчестер Сити» говорится, что команда намерена оспорить выводы комиссии и считает решение необоснованным сразу по нескольким направлениям.

«Футбольный клуб «Манчестер Сити» подтверждает, что 1 октября 2026 года клуб подал всеобъемлющую апелляцию на решение Комиссии английской Премьер-лиги по дисциплинарному вопросу. Клуб твёрдо убеждён, что заключение комиссии содержит явные существенные ошибки в области права, принципов и фактов, а также является необоснованным во многих аспектах.

Клуб невиновен в обвинениях, выдвинутых Премьер-лигой, и существует обширный объём неопровержимых доказательств в поддержку всех его позиций, касающихся этого дела. Мы будем и впредь соблюдать надлежащую правовую процедуру. Мы ограничены в том, что можем сказать в дальнейшем, до завершения всех разбирательств», — сказано в заявлении на сайте клуба.

Ранее комиссия английской Премьер-лиги признала «Манчестер Сити» виновным в нарушении финансовых норм, а также в отказе сотрудничать с проводившимся расследованием. Руководство клуба не согласилось с выводами и заявило о готовности защищать свою позицию в рамках предусмотренной процедуры.

На данный момент возможные санкции в отношении «Манчестер Сити» официально не объявлены. При этом британские СМИ ранее сообщали о потенциальных последствиях для клуба, включая возможный пересмотр результатов и лишение чемпионских титулов. Окончательное решение будет зависеть от дальнейшего рассмотрения дела.

«Манчестер Сити» с 2008 года находится под управлением компании Abu Dhabi United Group из ОАЭ. За этот период клуб восемь раз становился чемпионом Англии, четыре раза выигрывал Кубок Англии и семь раз — Кубок лиги. В сезоне-2022/2023 команда впервые в своей истории завоевала Лигу чемпионов.

Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»