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L’Équipe: в «Реале» считают, что против Мбаппе развернулась кампания критики

Дата публикации: 02-10-2026 20:12

в «Реале» считают, что против Мбаппе развернулась кампания критики 

В мадридском «Реале» считают необоснованной часть критики в адрес Килиана Мбаппе после появления футболиста в Париже во время восстановления от травмы. Об этом сообщает L’Équipe.

Французский нападающий получил повреждение левого колена в матче сборной Франции с Турцией и после этого вернулся в расположение мадридского клуба. Медицинское обследование выявило гиперэкстензию задней капсулы левого колена.

Позже Мбаппе заметили в Париже вместе с Эстер Экспосито. Фотографии футболиста из ночного клуба вызвали обсуждение в испанских СМИ и среди части болельщиков, поскольку игрок в этот момент восстанавливается после травмы.

При этом, согласно информации L’Équipe и другим сообщениям испанской прессы, поездка была согласована с «Реалом». Тренерский штаб и медицинская служба клуба знали о планах футболиста. В мадридской команде считают, что на данном этапе Мбаппе не требуется постоянное присутствие на тренировочной базе.

Восстановление форварда проходит по заранее согласованному плану. Его цель заключается прежде всего в том, чтобы не перегружать повреждённое колено и дать ему необходимое время для восстановления. В «Реале» рассчитывают не форсировать возвращение игрока на поле.

Официальный медицинский отчёт мадридского клуба подтверждает диагноз — гиперэкстензию задней капсулы левого колена. Ранее сообщалось, что ожидаемый срок восстановления составляет около двух недель.

Таким образом, отсутствие Мбаппе на базе «Реала» в отдельные дни связано с согласованным режимом восстановления, а не с самовольным изменением программы лечения. По данным испанских СМИ, клуб намерен избежать лишних рисков и вернуть форварда в оптимальном состоянии.

Источник: L’Équipe

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