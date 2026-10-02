Журналист Сепульведа подтвердил решение Роналду больше не играть за сборную Португалии 

Дата публикации: 02-10-2026 10:50

Португальский журналист Педро Сепульведа подтвердил информацию о решении Криштиану Роналду больше не выступать за национальную сборную. Ранее именно Сепульведа первым сообщил о том, что 41-летний нападающий может завершить карьеру в команде Португалии.

В разговоре с talkSPORT журналист заявил, что Роналду пропустит два ближайших матча национальной команды. После этого, по словам Сепульведы, у сторон ещё может появиться возможность обсудить ситуацию и принять окончательное решение относительно дальнейшего участия форварда в сборной.

«Роналду не сыграет в двух оставшихся матчах [сборной]. После этого можно будет сесть, поговорить и решить вопрос наилучшим образом. Тогда Роналду теоретически может принять участие в финальной стадии Лиги наций.

Однако информация, которой я располагаю, указывает, что Роналду принял решение, что больше никогда не наденет футболку сборной Португалии», — сказал Сепульведа.

Таким образом, несмотря на теоретическую возможность возвращения Роналду в состав команды для участия в финальной стадии Лиги наций, имеющаяся у журналиста информация указывает на другое решение футболиста.

Если Роналду действительно завершит выступления за Португалию, его международная карьера завершится после многолетних выступлений за национальную команду. Окончательная ситуация должна проясниться после двух ближайших матчей сборной.

Источник: talkSPORT