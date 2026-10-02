Германия - Сербия 1 октября обзор матча
Дата публикации: 02-10-2026
Германия
2 : 0
Сербия
Составы команд
Германия
Сербия
|1
|вр
|Йонас Урбиг
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|2
|зщ
|Малик Тшау
|13
|зщ
|Филипп Трой
|18
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|5
|пз
|Александар Павлович
88'
|17
|пз
|Флориан Вирц
|9
|пз
|Дерри Шерхант
77'
|8
|пз
|Том Бишоф
77'
|20
|пз
|Серж Гнабри
46'
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
77'
|7
|пз
|Саид Эль-Мала
46'
|14
|пз
|Мика Баур
77'
|19
|пз
|Бамбазе Конте
77'
|10
|нп
|Жонатан Буркардт
77'
|23
|пз
|Витали Янельт
88'
|1
|вр
|Джордже Петрович
|2
|зщ
|Коста Неделькович
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|16
|зщ
|Страхиня Эракович
66'
|11
|зщ
|Филип Костич
|15
|зщ
|Срджан Бабич
|14
|пз
|Андрия Живкович
66'
|5
|пз
|Неманья Максимович
88'
|10
|пз
|Душан Тадич
66'
|19
|пз
|Стефан Джодич
66'
|8
|нп
|Лука Йович
|3
|зщ
|Страхиня Павлович
66'
|21
|пз
|Лазар Самарджич
66'
|18
|пз
|Михайло Цветкович
66'
|22
|пз
|Саша Лукич
66'
|20
|пз
|Василие Костов
88'
Запасные
|12
|вр
|Финн Дамен
|21
|вр
|Ноа Атуболу
|4
|зщ
|Финн Ельч
|16
|зщ
|Ридле Баку
|22
|зщ
|Давид Раум
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|15
|пз
|Леннарт Карл
|12
|вр
|Филип Станкович
|23
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|13
|зщ
|Никола Симич
|17
|зщ
|Алекса Терзич
|4
|зщ
|Огнен Мимович
|7
|пз
|Александар Станкович
|9
|нп
|Деян Йовелич
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Велько Паунович
Голы
Том Бишоф
Флориан Вирц
1:0
40'
Флориан Вирц
Максимилиан Миттельштедт
2:0
61'
Наказания
Неманья Гудель
73'
Неманья Максимович
79'
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