03:48 ()
Свернуть список

Германия - Сербия 1 октября обзор матча

Дата публикации: 02-10-2026
Германия
Германия
2 : 0
Сербия
Сербия
Составы команд
Германия
Сербия
1ГерманияврЙонас Урбиг
3ГерманиязщВальдемар Антон
2ГерманиязщМалик Тшау
13ГерманиязщФилипп Трой
18ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
5ГерманияпзАлександар Павлович
88'
17ГерманияпзФлориан Вирц
9ГерманияпзДерри Шерхант
77'
8ГерманияпзТом Бишоф
77'
20ГерманияпзСерж Гнабри
46'
11ГерманиянпНик Вольтемаде
77'
7ГерманияпзСаид Эль-Мала
46'
14ГерманияпзМика Баур
77'
19ГерманияпзБамбазе Конте
77'
10ГерманиянпЖонатан Буркардт
77'
23ГерманияпзВитали Янельт
88'
1СербияврДжордже Петрович
2СербиязщКоста Неделькович
6СербиязщНеманья Гудель
16СербиязщСтрахиня Эракович
66'
11СербиязщФилип Костич
15СербиязщСрджан Бабич
14СербияпзАндрия Живкович
66'
5СербияпзНеманья Максимович
88'
10СербияпзДушан Тадич
66'
19СербияпзСтефан Джодич
66'
8СербиянпЛука Йович
3СербиязщСтрахиня Павлович
66'
21СербияпзЛазар Самарджич
66'
18СербияпзМихайло Цветкович
66'
22СербияпзСаша Лукич
66'
20СербияпзВасилие Костов
88'
Запасные
12ГерманияврФинн Дамен
21ГерманияврНоа Атуболу
4ГерманиязщФинн Ельч
16ГерманиязщРидле Баку
22ГерманиязщДавид Раум
6ГерманияпзЯнник Энгельхардт
15ГерманияпзЛеннарт Карл
12СербияврФилип Станкович
23СербияврВаня Милинкович-Савич
13СербиязщНикола Симич
17СербиязщАлекса Терзич
4СербиязщОгнен Мимович
7СербияпзАлександар Станкович
9СербиянпДеян Йовелич
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
СербияВелько Паунович
Голы
Том Бишоф
Флориан Вирц
1:0
40'
Флориан Вирц
Максимилиан Миттельштедт
2:0
61'
Наказания
Неманья Гудель
73'
Неманья Максимович
79'
Социальные комментарии Cackle
  • Греция - Нидерланды 1 октября обзор матча
    Греция - Нидерланды 1 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Ирландия - Австрия 1 октября обзор матча
    Ирландия - Австрия 1 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Израиль - Косово 1 октября обзор матча
    Израиль - Косово 1 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Мальта - Гибралтар 1 октября обзор матча
    Мальта - Гибралтар 1 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Азербайджан - Лихтенштейн 1 октября обзор матча
    Азербайджан - Лихтенштейн 1 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close