Андрей Шевченко рассказал о тренерах, которые повлияли на его карьеру 

Дата публикации: 02-10-2026 10:54

Легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко вспомнил тренеров, с которыми ему довелось работать на протяжении игровой карьеры, и рассказал о влиянии каждого из них на своё профессиональное становление.

Первым наставником Шевченко после переезда в Италию стал Альберто Дзаккерони. Именно под его руководством украинец начал адаптироваться к требованиям итальянского футбола.

«Когда я приехал в Италию, моим первым тренером был Альберто Дзаккерони. Он очень помог мне адаптироваться к итальянскому футболу и изменил мое видение игры.

Конечно, я многому научился у Карло Анчелотти, к которому испытываю огромное уважение и симпатию. Также некоторое время работал с Жозе Моуриньо. У него тоже было чему поучиться. Он выиграл очень много трофеев и мне нравился его подход к работе.

Все они внесли свой вклад в мою карьеру. Я получил замечательный опыт, работая с каждым из них», – сказал Шевченко.

Особое место в воспоминаниях украинца занял Карло Анчелотти. Под руководством итальянского специалиста Шевченко провёл значительную часть карьеры в «Милане», где стал одним из ключевых игроков команды и добился больших успехов.

Не остался без внимания и Жозе Моуриньо. Шевченко отметил большое количество выигранных португальским специалистом трофеев и подчеркнул, что ему был близок подход Моуриньо к работе.

При этом украинец не стал выделять одного наставника как единственного наиболее важного для своей карьеры. По словам Шевченко, каждый из специалистов дал ему определённый опыт и помог сформировать его как футболиста.



