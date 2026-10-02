Ирландия - Австрия 1 октября обзор матча
Дата публикации: 02-10-2026
Ирландия
2 : 2
Австрия
Составы команд
Ирландия
Австрия
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|15
|зщ
|Джон Иган
|4
|зщ
|Дара О'Ши
|17
|пз
|Джек Мойлан
86'
|2
|пз
|Джеймс Абанква
75'
|18
|пз
|Райан Мэннинг
|3
|пз
|Лиам Скэйлз
62'
|11
|пз
|Финн Азаз
|14
|пз
|Конор Ковентри
|7
|нп
|Трой Пэрротт
75'
|10
|нп
|Адам Айда
63'
|12
|зщ
|Лиам Китчинг
62'
|6
|пз
|Джейсон Моламби
63'
|5
|зщ
|Джейк О'Брайен
75'
|20
|пз
|Чидози Огбене
75'
|9
|нп
|Томас Кэннон
86'
|12
|вр
|Флориан Вигеле
|5
|зщ
|Штефан Пош
|2
|зщ
|Давид Аффенгрубер
46'
|15
|зщ
|Филипп Линхарт
|16
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Николас Зайвальд
46'
|21
|пз
|Патрик Виммер
|18
|пз
|Романо Шмид
67'
|4
|пз
|Ксавер Шлагер
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
46'
|9
|нп
|Саша Калайджич
|14
|зщ
|Максимилиан Вёбер
46'
|20
|зщ
|Конрад Лаймер
46'
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
46'
|22
|зщ
|Александер Прасс
67'
Запасные
|16
|вр
|Гэвин Базуну
|23
|вр
|Макс О'Лири
|21
|зщ
|Джимми Данн
|8
|пз
|Джейсон Найт
|22
|пз
|Киллиан Филлипс
|13
|нп
|Рокко Вата
|19
|нп
|Owen Elding
|1
|вр
|Александр Шлагер
|13
|вр
|Маттео Биньетти
|23
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Феликс Бахер
|8
|пз
|Чуквубуйке Адаму
|19
|пз
|Марко Грюлль
|7
|нп
|Кристоф Ланг
Главные тренеры
|Хеймир Хадльгримссон
|Ральф Рангник
Голы
Трой Пэрротт
Адам Айда
1:0
12'
Трой Пэрротт
2:0
45'
Александер Прасс
Патрик Виммер
2:1
71'
Михаэль Грегорич
2:2
77'
Наказания
Джеймс Абанква
60'
Райан Мэннинг
82'
Максимилиан Вёбер
85'
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