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Ирландия - Австрия 1 октября обзор матча

Дата публикации: 02-10-2026
Ирландия
Ирландия
2 : 2
Австрия
Австрия
Составы команд
Ирландия
Австрия
1ИрландияврКивин Келлехер
15ИрландиязщДжон Иган
4ИрландиязщДара О'Ши
17ИрландияпзДжек Мойлан
86'
2ИрландияпзДжеймс Абанква
75'
18ИрландияпзРайан Мэннинг
3ИрландияпзЛиам Скэйлз
62'
11ИрландияпзФинн Азаз
14ИрландияпзКонор Ковентри
7ИрландиянпТрой Пэрротт
75'
10ИрландиянпАдам Айда
63'
12АнглиязщЛиам Китчинг
62'
6ИрландияпзДжейсон Моламби
63'
5ИрландиязщДжейк О'Брайен
75'
20ИрландияпзЧидози Огбене
75'
9ИрландиянпТомас Кэннон
86'
12АвстрияврФлориан Вигеле
5АвстриязщШтефан Пош
2АвстриязщДавид Аффенгрубер
46'
15АвстриязщФилипп Линхарт
16АвстриязщФилипп Мвене
6АвстрияпзНиколас Зайвальд
46'
21АвстрияпзПатрик Виммер
18АвстрияпзРомано Шмид
67'
4АвстрияпзКсавер Шлагер
17АвстрияпзКарни Чуквуэмека
46'
9АвстриянпСаша Калайджич
14АвстриязщМаксимилиан Вёбер
46'
20АвстриязщКонрад Лаймер
46'
11АвстриянпМихаэль Грегорич
46'
22АвстриязщАлександер Прасс
67'
Запасные
16ИрландияврГэвин Базуну
23ИрландияврМакс О'Лири
21ИрландиязщДжимми Данн
8ИрландияпзДжейсон Найт
22ИрландияпзКиллиан Филлипс
13ИрландиянпРокко Вата
19АнглиянпOwen Elding
1АвстрияврАлександр Шлагер
13АвстрияврМаттео Биньетти
23АвстриязщМарко Фридль
3АвстриязщФеликс Бахер
8АвстрияпзЧуквубуйке Адаму
19АвстрияпзМарко Грюлль
7АвстриянпКристоф Ланг
Главные тренеры
ИсландияХеймир Хадльгримссон
ГерманияРальф Рангник
Голы
Трой Пэрротт
Адам Айда
1:0
12'
Трой Пэрротт
2:0
45'
Александер Прасс
Патрик Виммер
2:1
71'
Михаэль Грегорич
2:2
77'
Наказания
Джеймс Абанква
60'
Райан Мэннинг
82'
Максимилиан Вёбер
85'
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