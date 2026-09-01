22:45 ()
Свернуть список

Латвия - Черногория 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 8207
02 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 2. 3-й тур
Латвия
Черногория

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Латвия
Черногория
Главные тренеры
ИталияПаоло Николато
ЧерногорияМирко Вучинич
История личных встреч
07.09.2021ЧМ-2022 — ЕвропаГруппа G. 6-й турЧерногория0 : 0Латвия
24.03.2021ЧМ-2022 — ЕвропаГруппа G. 1-й турЛатвия1 : 2Черногория
07.10.2020Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Черногория1 : 1Латвия
15.08.2012Товарищеские матчи (сборные)Август 2012Черногория2 : 0Латвия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Албания26
2
Плей-офф за повышение
Финляндия24
3 Беларусь21
4
Стыковая зона
Сан-Марино20
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория26
2
Плей-офф за повышение
Армения23
3 Кипр21
4
Стыковая зона
Латвия21
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия26
2
Плей-офф за повышение
Фарерские острова22
3 Казахстан21
4
Стыковая зона
Молдавия21
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия24
2
Плей-офф за повышение
Люксембург23
3 Эстония22
4
Стыковая зона
Болгария21
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Латвия
0%
Ничья
0%
Черногория
100%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close