Латвия - Черногория 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 8207
02 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 2. 3-й тур
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Составы команд
Латвия
Черногория
Главные тренеры
|Паоло Николато
|Мирко Вучинич
История личных встреч
|07.09.2021
|ЧМ-2022 — Европа
|Группа G. 6-й тур
|0 : 0
|24.03.2021
|ЧМ-2022 — Европа
|Группа G. 1-й тур
|1 : 2
|07.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 1
|15.08.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2012
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Албания
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Финляндия
|2
|4
|3
|Беларусь
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Черногория
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Армения
|2
|3
|3
|Кипр
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|2
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Фарерские острова
|2
|2
|3
|Казахстан
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Молдавия
|2
|1
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|2
|4
| 2
Плей-офф за повышение
|Люксембург
|2
|3
|3
|Эстония
|2
|2
| 4
Стыковая зона
|Болгария
|2
|1
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