Ред Булл Брагантино - Сантос 03 Ноября прямая трансляция

03 Ноября 2026 года в 02:00 (+03:00). Бразилия — Серия А , 34-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Ред Булл Брагантино Браганса Сантос Сантус Главные тренеры Вагнер Мансини Хуан Пабло Войвода История личных встреч 11.05.2026 Бразилия — Серия А 15-й тур 2 : 0 29.09.2025 Бразилия — Серия А 25-й тур 2 : 2 28.04.2025 Бразилия — Серия А 6-й тур 1 : 2 20.10.2023 Бразилия - Серия А 27-й тур 1 : 3 29.05.2023 Бразилия - Серия А 8-й тур 2 : 0 18.10.2022 Бразилия - Серия А 32-й тур 0 : 2 19.06.2022 Бразилия - Серия А 13-й тур 2 : 2 11.11.2021 Бразилия - Серия А 31-й тур 2 : 0 19.07.2021 Бразилия - Серия А 12-й тур 2 : 2 09.11.2020 Бразилия - Серия А 20-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Фламенго 33 73 2 Палмейрас 33 70 3 Крузейро 33 57 4 Флуминенсе 33 54 5 Атлетико Паранаэнсе 33 54 6 Баия 33 53 7 Атлетико Минейро 33 50 8 Сантос 33 47 9 Ред Булл Брагантино 33 44 10 Сан-Паулу 33 43 11 Коритиба 33 42 12 Ботафого 33 39 13 Васко да Гама 32 38 14 Витория 33 38 15 Гремио 33 37 16 Мирасол 33 37 17 Зона вылета Коринтианс 33 36 18 Зона вылета Интернасьонал 33 35 19 Зона вылета Ремо 33 29 20 Зона вылета Шапекоэнсе 32 21