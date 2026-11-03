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Ред Булл Брагантино - Сантос 03 Ноября прямая трансляция

03 Ноября 2026 года в 02:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 34-й тур
Ред Булл Брагантино
Сантос

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Ред Булл Брагантино
Браганса
Сантос
Сантус
Главные тренеры
Бразилия Вагнер Мансини
Аргентина Хуан Пабло Войвода
История личных встреч
11.05.2026 Бразилия — Серия А 15-й тур Сантос2 : 0Ред Булл Брагантино
29.09.2025 Бразилия — Серия А 25-й тур Ред Булл Брагантино2 : 2Сантос
28.04.2025 Бразилия — Серия А 6-й тур Сантос1 : 2Ред Булл Брагантино
20.10.2023 Бразилия - Серия А 27-й тур Сантос1 : 3Ред Булл Брагантино
29.05.2023 Бразилия - Серия А 8-й тур Ред Булл Брагантино2 : 0Сантос
18.10.2022 Бразилия - Серия А 32-й тур Ред Булл Брагантино0 : 2Сантос
19.06.2022 Бразилия - Серия А 13-й тур Сантос2 : 2Ред Булл Брагантино
11.11.2021 Бразилия - Серия А 31-й тур Сантос2 : 0Ред Булл Брагантино
19.07.2021 Бразилия - Серия А 12-й тур Ред Булл Брагантино2 : 2Сантос
09.11.2020 Бразилия - Серия А 20-й тур Ред Булл Брагантино1 : 1Сантос
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго3373
2 Палмейрас3370
3 Крузейро3357
4 Флуминенсе3354
5 Атлетико Паранаэнсе3354
6 Баия3353
7 Атлетико Минейро3350
8 Сантос3347
9 Ред Булл Брагантино3344
10 Сан-Паулу3343
11 Коритиба3342
12 Ботафого3339
13 Васко да Гама3238
14 Витория3338
15 Гремио3337
16 Мирасол3337
17
Зона вылета
Коринтианс3336
18
Зона вылета
Интернасьонал3335
19
Зона вылета
Ремо3329
20
Зона вылета
Шапекоэнсе3221
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Брагантино
0%
Ничья
0%
Сантос
100%

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