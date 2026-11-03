Ред Булл Брагантино - Сантос 03 Ноября прямая трансляция
03 Ноября 2026 года в 02:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 34-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Ред Булл Брагантино
Браганса
Сантос
Сантус
Главные тренеры
|Вагнер Мансини
|Хуан Пабло Войвода
История личных встреч
|11.05.2026
|Бразилия — Серия А
|15-й тур
|2 : 0
|29.09.2025
|Бразилия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|28.04.2025
|Бразилия — Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|20.10.2023
|Бразилия - Серия А
|27-й тур
|1 : 3
|29.05.2023
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|18.10.2022
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|0 : 2
|19.06.2022
|Бразилия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|11.11.2021
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|2 : 0
|19.07.2021
|Бразилия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|09.11.2020
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|33
|73
|2
|Палмейрас
|33
|70
|3
|Крузейро
|33
|57
|4
|Флуминенсе
|33
|54
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|54
|6
|Баия
|33
|53
|7
|Атлетико Минейро
|33
|50
|8
|Сантос
|33
|47
|9
|Ред Булл Брагантино
|33
|44
|10
|Сан-Паулу
|33
|43
|11
|Коритиба
|33
|42
|12
|Ботафого
|33
|39
|13
|Васко да Гама
|32
|38
|14
|Витория
|33
|38
|15
|Гремио
|33
|37
|16
|Мирасол
|33
|37
| 17
Зона вылета
|Коринтианс
|33
|36
| 18
Зона вылета
|Интернасьонал
|33
|35
| 19
Зона вылета
|Ремо
|33
|29
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|32
|21
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