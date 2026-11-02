Марсель - Тулуза 1 ноября обзор матча Дата публикации: 02-11-2026 Марсель 2 : 0 Тулуза События матча Олимпик Марсель - Тулуза 1' ⚽ Амин Арит (1 - 0) 19' ⇄ Улиссес Гарсия / Эмерсон 25' ⚽ Амин Гуири (2 - 0) 44' Пьер-Эмиль Хёйбьерг 46' ⇄ Сион Оппонг / Арон Дённум 57' ⇄ Сантьяго Идальго / Джейсен Расселл-Роу 67' ⇄ Никлас Шмидт / Исмаил Диалло 73' ⇄ Кельян Безахаф / Амин Арит 73' ⇄ Жоффре Кондогбья / Имад Абделли 78' Си Джей Иган-Райли 86' Сантьяго Идальго 87' ⇄ Ниль Мопе / Амин Гуири 87' ⇄ Эйнджел Гомес / Точукву Ннади 89' ⇄ Жулиан Виньоло / Нико Сигур 89' ⇄ Сени Кумбасса / Расмус Николайсен Составы команд Марсель Марсель Тулуза Тулуза 1 вр Жеффри Де Ланге 22 зщ Тимоти Веа 4 зщ Си Джей Иган-Райли 21 зщ Найеф Агер 33 зщ Эмерсон 19' 77 пз Амин Арит 73' 6 пз Точукву Ннади 87' 23 пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг 8 пз Химад Абделли 73' 14 пз Игор Пайшао 9 нп Амин Гуири 87' 25 зщ Улиссес Гарсия 19' 74 зщ Келиан Безахаф 73' 19 пз Жоффрей Кондогбиа 73' 7 пз Эйнджел Гомес 87' 11 нп Ниль Мопе 87' 16 вр Гийом Рест 3 зщ Марк Маккензи 2 зщ Расмус Николайсен 89' 12 зщ Christ Tape 94 зщ Ismail Diallo 67' 23 пз Кристиан Кассерес 14 пз Нико Сигур 89' 8 пз Томас Йёргенсен 15 пз Арон Дённум 46' 13 нп Джейсен Расселл-Роу 57' 20 нп Каспер Тенгстедт 11 нп Сион Оппонг 46' 9 нп Сантьяго Идальго 57' 31 пз Никлас Шмидт 67' 5 зщ Сени Кумбасса 89' 7 нп Хулиан Виньоло 89' Запасные 92 вр Тео Вермо 18 зщ Бамо Мейте 42 пз Nouhoum Kamissoko 43 пз Таджидин Ммади 6 пз Алексис Восса 18 пз Матис Амугу 37 нп Ильяс Азизи 1 Theo Collin Главные тренеры Бруно Женезио Йенс Бертел Аску Голы Амин Арит Амин Гуири 1:0 1' Амин Гуири Игор Пайшао 2:0 25' Наказания Пьер-Эмиль Хёйбьерг 44' Си Джей Иган-Райли 78' Сантьяго Идальго 86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Марсель - Тулуза, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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