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Марсель - Тулуза 1 ноября обзор матча

Дата публикации: 02-11-2026
Марсель
Марсель
2 : 0
Тулуза
Тулуза
События матча Олимпик Марсель - Тулуза
1'
Амин Арит (1 - 0)
19'
Улиссес Гарсия / Эмерсон
25'
Амин Гуири (2 - 0)
44'
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
46'
Сион Оппонг / Арон Дённум
57'
Сантьяго Идальго / Джейсен Расселл-Роу
67'
Никлас Шмидт / Исмаил Диалло
73'
Кельян Безахаф / Амин Арит
73'
Жоффре Кондогбья / Имад Абделли
78'
Си Джей Иган-Райли
86'
Сантьяго Идальго
87'
Ниль Мопе / Амин Гуири
87'
Эйнджел Гомес / Точукву Ннади
89'
Жулиан Виньоло / Нико Сигур
89'
Сени Кумбасса / Расмус Николайсен
Составы команд
Марсель
Марсель
Тулуза
Тулуза
1НидерландыврЖеффри Де Ланге
22СШАзщТимоти Веа
4АнглиязщСи Джей Иган-Райли
21МароккозщНайеф Агер
33Италиязщ Эмерсон
19'
77МароккопзАмин Арит
73'
6НигерияпзТочукву Ннади
87'
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
8АлжирпзХимад Абделли
73'
14БразилияпзИгор Пайшао
9АлжирнпАмин Гуири
87'
25ШвейцариязщУлиссес Гарсия
19'
74ФранциязщКелиан Безахаф
73'
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
73'
7АнглияпзЭйнджел Гомес
87'
11ФранциянпНиль Мопе
87'
16ФранцияврГийом Рест
3СШАзщМарк Маккензи
2ДаниязщРасмус Николайсен
89'
12Кот-д&#039;ИвуарзщChrist Tape
94ФранциязщIsmail Diallo
67'
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
14КанадапзНико Сигур
89'
8ДанияпзТомас Йёргенсен
15НорвегияпзАрон Дённум
46'
13КанаданпДжейсен Расселл-Роу
57'
20ДаниянпКаспер Тенгстедт
11ШвециянпСион Оппонг
46'
9АргентинанпСантьяго Идальго
57'
31ГерманияпзНиклас Шмидт
67'
5ФранциязщСени Кумбасса
89'
7АргентинанпХулиан Виньоло
89'
Запасные
92ФранцияврТео Вермо
18Кот-д&#039;ИвуарзщБамо Мейте
42МалипзNouhoum Kamissoko
43ФранцияпзТаджидин Ммади
6ФранцияпзАлексис Восса
18ФранцияпзМатис Амугу
37ФранциянпИльяс Азизи
1ФранцияTheo Collin
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ДанияЙенс Бертел Аску
Голы
Амин Арит
Амин Гуири
1:0
1'
Амин Гуири
Игор Пайшао
2:0
25'
Наказания
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
44'
Си Джей Иган-Райли
78'
Сантьяго Идальго
86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Марсель - Тулуза, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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