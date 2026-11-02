Марсель - Тулуза 1 ноября обзор матча
Дата публикации: 02-11-2026
Марсель
2 : 0
Тулуза
События матча Олимпик Марсель - Тулуза
1'
⚽
Амин Арит (1 - 0)
19'
⇄
Улиссес Гарсия / Эмерсон
25'
⚽
Амин Гуири (2 - 0)
44'
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
46'
⇄
Сион Оппонг / Арон Дённум
57'
⇄
Сантьяго Идальго / Джейсен Расселл-Роу
67'
⇄
Никлас Шмидт / Исмаил Диалло
73'
⇄
Кельян Безахаф / Амин Арит
73'
⇄
Жоффре Кондогбья / Имад Абделли
78'
Си Джей Иган-Райли
86'
Сантьяго Идальго
87'
⇄
Ниль Мопе / Амин Гуири
87'
⇄
Эйнджел Гомес / Точукву Ннади
89'
⇄
Жулиан Виньоло / Нико Сигур
89'
⇄
Сени Кумбасса / Расмус Николайсен
Составы команд
Марсель
Марсель
Тулуза
Тулуза
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|22
|зщ
|Тимоти Веа
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|21
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон
19'
|77
|пз
|Амин Арит
73'
|6
|пз
|Точукву Ннади
87'
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|8
|пз
|Химад Абделли
73'
|14
|пз
|Игор Пайшао
|9
|нп
|Амин Гуири
87'
|25
|зщ
|Улиссес Гарсия
19'
|74
|зщ
|Келиан Безахаф
73'
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
73'
|7
|пз
|Эйнджел Гомес
87'
|11
|нп
|Ниль Мопе
87'
|16
|вр
|Гийом Рест
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
89'
|12
|зщ
|Christ Tape
|94
|зщ
|Ismail Diallo
67'
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|14
|пз
|Нико Сигур
89'
|8
|пз
|Томас Йёргенсен
|15
|пз
|Арон Дённум
46'
|13
|нп
|Джейсен Расселл-Роу
57'
|20
|нп
|Каспер Тенгстедт
|11
|нп
|Сион Оппонг
46'
|9
|нп
|Сантьяго Идальго
57'
|31
|пз
|Никлас Шмидт
67'
|5
|зщ
|Сени Кумбасса
89'
|7
|нп
|Хулиан Виньоло
89'
Запасные
|92
|вр
|Тео Вермо
|18
|зщ
|Бамо Мейте
|42
|пз
|Nouhoum Kamissoko
|43
|пз
|Таджидин Ммади
|6
|пз
|Алексис Восса
|18
|пз
|Матис Амугу
|37
|нп
|Ильяс Азизи
|1
|Theo Collin
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Йенс Бертел Аску
Голы
Амин Арит
Амин Гуири
1:0
1'
Амин Гуири
Игор Пайшао
2:0
25'
Наказания
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
44'
Си Джей Иган-Райли
78'
Сантьяго Идальго
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Марсель - Тулуза, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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