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Трабзонспор - Галатасарай 19 сентября обзор матча

Дата публикации: 19-09-2026
Трабзонспор
Трабзонспор
4 : 0
Галатасарай
Галатасарай
Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Галатасарай
Стамбул
24КамерунврАндре Онана
20Кабо-ВердезщВагнер Пина
27НигериязщЧибуйке Нвайву
15ЧерногориязщСтефан Савич
89'
19ТурцияпзМустафа Эскихеллач
57ТурцияпзМелих Кабасакал
6Бразилияпз Фабиньо
10ЕгипетнпМохамед Салах
89'
7АлбаниянпЭрнест Мучи
59'
70БельгиянпНоа Савьолу
73'
9Гвинея-БисаунпФранкулину Джу
59'
11ТурцияпзОзан Туфан
59'
30НигериянпПол Онуачу
59'
55Кабо-ВердезщСидни Лопеш Кабрал
73'
39ТурциязщДженк Озкачар
89'
58ТурциянпАраль Шимшир
89'
1ТурцияврУгурджан Чакыр
6КолумбиязщДавинсон Санчес
42ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
4СенегалзщИсмаил Якобс
68'
7ВенгрияпзРоланд Шаллаи
73'
34УругвайпзЛукас Торрейра
69'
8БразилияпзГабриэл Сара
68'
10ГерманиянпЛерой Зане
11ТурциянпЮнус Акгюн
27ПортугалиянпРафаэл Леау
21ТурциянпДениз Гюль
46'
53ТурциянпБарыш Алпер Йылмаз
46'
17ТурциязщЭрен Эльмалы
68'
83РоссияпзАлексей Батраков
68'
18ФранцияпзЛесли Угочукву
69'
88ТурциязщКазымджан Караташ
73'
Запасные
1ТурцияврАхмет Йылдырым
4ТурциязщСамет Акайдын
77ТурциянпМетехан Мимароглу
14ТурциянпУмут Найир
96ТурцияErol Colak
24ТурцияврЖанкат Йылмаз
91ТурциязщАрда Уньяй
3ФранциязщЭль-Шадай Битшиабу
74Гвинея-БисаупзРенату Ньяга
20ГерманияпзИлкай Гюндоган
Главные тренеры
ГерманияТомас Райс
ТурцияОкан Бурук
Голы
Мохамед Салах
Мустафа Эскихеллач
1:0
4'
Ноа Савьолу
Мохамед Салах
2:0
39'
Мохамед Салах
Франкулину Джу
3:0
44'
Мохамед Салах
Озан Туфан
4:0
80'
Наказания
Эрнест Мучи
48'
Стефан Савич
71'
Мохамед Салах
82'
Андре Онана
82'
Лесли Угочукву
87'
Лерой Зане
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Трабзонспор - Галатасарай, который состоялся 19 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Турции 2026/27. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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