Трабзонспор - Галатасарай 19 сентября обзор матча Дата публикации: 19-09-2026 Трабзонспор 4 : 0 Галатасарай Составы команд Трабзонспор Трабзон Галатасарай Стамбул 24 вр Андре Онана 20 зщ Вагнер Пина 27 зщ Чибуйке Нвайву 15 зщ Стефан Савич 89' 19 пз Мустафа Эскихеллач 57 пз Мелих Кабасакал 6 пз Фабиньо 10 нп Мохамед Салах 89' 7 нп Эрнест Мучи 59' 70 нп Ноа Савьолу 73' 9 нп Франкулину Джу 59' 11 пз Озан Туфан 59' 30 нп Пол Онуачу 59' 55 зщ Сидни Лопеш Кабрал 73' 39 зщ Дженк Озкачар 89' 58 нп Араль Шимшир 89' 1 вр Угурджан Чакыр 6 зщ Давинсон Санчес 42 зщ Абдюлькерим Бардакджи 4 зщ Исмаил Якобс 68' 7 пз Роланд Шаллаи 73' 34 пз Лукас Торрейра 69' 8 пз Габриэл Сара 68' 10 нп Лерой Зане 11 нп Юнус Акгюн 27 нп Рафаэл Леау 21 нп Дениз Гюль 46' 53 нп Барыш Алпер Йылмаз 46' 17 зщ Эрен Эльмалы 68' 83 пз Алексей Батраков 68' 18 пз Лесли Угочукву 69' 88 зщ Казымджан Караташ 73' Запасные 1 вр Ахмет Йылдырым 4 зщ Самет Акайдын 77 нп Метехан Мимароглу 14 нп Умут Найир 96 Erol Colak 24 вр Жанкат Йылмаз 91 зщ Арда Уньяй 3 зщ Эль-Шадай Битшиабу 74 пз Ренату Ньяга 20 пз Илкай Гюндоган Главные тренеры Томас Райс Окан Бурук Голы Мохамед Салах Мустафа Эскихеллач 1:0 4' Ноа Савьолу Мохамед Салах 2:0 39' Мохамед Салах Франкулину Джу 3:0 44' Мохамед Салах Озан Туфан 4:0 80' Наказания Эрнест Мучи 48' Стефан Савич 71' Мохамед Салах 82' Андре Онана 82' Лесли Угочукву 87' Лерой Зане 90+3'

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