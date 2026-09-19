Трабзонспор - Галатасарай 19 сентября обзор матча
Дата публикации: 19-09-2026
Трабзонспор
4 : 0
Галатасарай
Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Галатасарай
Стамбул
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Вагнер Пина
|27
|зщ
|Чибуйке Нвайву
|15
|зщ
|Стефан Савич
89'
|19
|пз
|Мустафа Эскихеллач
|57
|пз
|Мелих Кабасакал
|6
|пз
|Фабиньо
|10
|нп
|Мохамед Салах
89'
|7
|нп
|Эрнест Мучи
59'
|70
|нп
|Ноа Савьолу
73'
|9
|нп
|Франкулину Джу
59'
|11
|пз
|Озан Туфан
59'
|30
|нп
|Пол Онуачу
59'
|55
|зщ
|Сидни Лопеш Кабрал
73'
|39
|зщ
|Дженк Озкачар
89'
|58
|нп
|Араль Шимшир
89'
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|42
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|4
|зщ
|Исмаил Якобс
68'
|7
|пз
|Роланд Шаллаи
73'
|34
|пз
|Лукас Торрейра
69'
|8
|пз
|Габриэл Сара
68'
|10
|нп
|Лерой Зане
|11
|нп
|Юнус Акгюн
|27
|нп
|Рафаэл Леау
|21
|нп
|Дениз Гюль
46'
|53
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
46'
|17
|зщ
|Эрен Эльмалы
68'
|83
|пз
|Алексей Батраков
68'
|18
|пз
|Лесли Угочукву
69'
|88
|зщ
|Казымджан Караташ
73'
Запасные
|1
|вр
|Ахмет Йылдырым
|4
|зщ
|Самет Акайдын
|77
|нп
|Метехан Мимароглу
|14
|нп
|Умут Найир
|96
|Erol Colak
|24
|вр
|Жанкат Йылмаз
|91
|зщ
|Арда Уньяй
|3
|зщ
|Эль-Шадай Битшиабу
|74
|пз
|Ренату Ньяга
|20
|пз
|Илкай Гюндоган
Главные тренеры
|Томас Райс
|Окан Бурук
Голы
Мохамед Салах
Мустафа Эскихеллач
1:0
4'
Ноа Савьолу
Мохамед Салах
2:0
39'
Мохамед Салах
Франкулину Джу
3:0
44'
Мохамед Салах
Озан Туфан
4:0
80'
Наказания
Эрнест Мучи
48'
Стефан Савич
71'
Мохамед Салах
82'
Андре Онана
82'
Лесли Угочукву
87'
Лерой Зане
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Трабзонспор - Галатасарай, который состоялся 19 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Турции 2026/27. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.