Удинезе - Фиорентина 29 ноября обзор матча
Дата публикации: 29-11-2026
Удинезе
1 : 0
Фиорентина
События матча Удинезе - Фиорентина
8'
⚽
Санди Ловрич (1 - 0)
45+2'
⇄
Оливер Кристенсен / Давид Де Хеа
46'
⇄
Педру Гонсалвеш / Марко Брешианини
46'
⇄
Виктор Вальдепеньяс / Жуан Мариу
60'
Лука Раньери
61'
⇄
Алессандро Дзаноли / Мергим Войвода
68'
⇄
Бету / Франко Мастантуоно
71'
⇄
Вакун Иссуф Байо / Ойер Саррага
80'
⇄
Артур Атта / Матео Пеллегрино
89'
⇄
Леннон Миллер / Санди Ловрич
89'
⇄
Хуан Арисала / Николо Дзаньоло
90+3'
Юрген Эккеленкамп
90+4'
Шер Ндур
Составы команд
Удинезе
Удине
Фиорентина
Флоренция
|40
|вр
|Мадука Окойе
|14
|зщ
|Джеймс Абанква
|28
|зщ
|Умар Соле
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|4
|пз
|Санди Ловрич
89'
|11
|пз
|Хассан Камара
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|23
|пз
|Мергим Войвода
61'
|6
|пз
|Ойер Саррага
71'
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
89'
|59
|пз
|Алессандро Дзаноли
61'
|15
|нп
|Вакун Байо
71'
|20
|зщ
|Хуан Арисала
89'
|38
|пз
|Леннон Миллер
89'
|43
|вр
|Давид де Хеа
45+2'
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|17
|зщ
|Жоау Мариу
46'
|6
|зщ
|Лука Раньери
|27
|пз
|Шер Ндур
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|4
|пз
|Марко Брешианини
46'
|32
|нп
|Матео Пеллегрино
80'
|30
|нп
|Франко Мастантуоно
68'
|25
|нп
|Альё Нжие
|53
|вр
|Оливер Кристенсен
45+2'
|21
|зщ
|Виктор Вальдепеньяс
46'
|28
|нп
|Педру Гонсалвеш
46'
|23
|нп
|Бету
68'
|14
|пз
|Артюр Атта
80'
Запасные
|41
|вр
|Бартош Мрозек
|93
|вр
|Даниэле Паделли
|5
|зщ
|Давид Алаба
|16
|зщ
|Маттео Пальма
|30
|пз
|Георгий Чакветадзе
|46
|пз
|Унай Гомес
|45
|нп
|Джулио Винчати
|91
|нп
|Лазар Йованович
|19
|вр
|Лука Леццерини
|2
|зщ
|Додо
|42
|пз
|Крист Инао Улаи
|29
|нп
|Вильфред Ньонто
|72
|Brando Mazzeo
|77
|Niccolo Turnone
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Паоло Дзанетти
|Фабио Гроссо
|Паоло Ваноли
Голы
Санди Ловрич
Николо Дзаньоло
1:0
9'
Наказания
Лука Раньери
60'
Юрген Эккеленкамп
90+3'
Шер Ндур
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Удинезе - Фиорентина, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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