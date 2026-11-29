Удинезе - Фиорентина 29 ноября обзор матча Дата публикации: 29-11-2026 Удинезе 1 : 0 Фиорентина События матча Удинезе - Фиорентина 8' ⚽ Санди Ловрич (1 - 0) 45+2' ⇄ Оливер Кристенсен / Давид Де Хеа 46' ⇄ Педру Гонсалвеш / Марко Брешианини 46' ⇄ Виктор Вальдепеньяс / Жуан Мариу 60' Лука Раньери 61' ⇄ Алессандро Дзаноли / Мергим Войвода 68' ⇄ Бету / Франко Мастантуоно 71' ⇄ Вакун Иссуф Байо / Ойер Саррага 80' ⇄ Артур Атта / Матео Пеллегрино 89' ⇄ Леннон Миллер / Санди Ловрич 89' ⇄ Хуан Арисала / Николо Дзаньоло 90+3' Юрген Эккеленкамп 90+4' Шер Ндур Составы команд Удинезе Удине Фиорентина Флоренция 40 вр Мадука Окойе 14 зщ Джеймс Абанква 28 зщ Умар Соле 27 зщ Кристиан Кабазель 4 пз Санди Ловрич 89' 11 пз Хассан Камара 8 пз Йеспер Карлстрём 32 пз Юрген Эккеленкамп 23 пз Мергим Войвода 61' 6 пз Ойер Саррага 71' 10 нп Николо Дзаньоло 89' 59 пз Алессандро Дзаноли 61' 15 нп Вакун Байо 71' 20 зщ Хуан Арисала 89' 38 пз Леннон Миллер 89' 43 вр Давид де Хеа 45+2' 20 зщ Алехандро Хименес 3 зщ Раду Дрэгушин 17 зщ Жоау Мариу 46' 6 зщ Лука Раньери 27 пз Шер Ндур 44 пз Николо Фаджоли 4 пз Марко Брешианини 46' 32 нп Матео Пеллегрино 80' 30 нп Франко Мастантуоно 68' 25 нп Альё Нжие 53 вр Оливер Кристенсен 45+2' 21 зщ Виктор Вальдепеньяс 46' 28 нп Педру Гонсалвеш 46' 23 нп Бету 68' 14 пз Артюр Атта 80' Запасные 41 вр Бартош Мрозек 93 вр Даниэле Паделли 5 зщ Давид Алаба 16 зщ Маттео Пальма 30 пз Георгий Чакветадзе 46 пз Унай Гомес 45 нп Джулио Винчати 91 нп Лазар Йованович 19 вр Лука Леццерини 2 зщ Додо 42 пз Крист Инао Улаи 29 нп Вильфред Ньонто 72 Brando Mazzeo 77 Niccolo Turnone Главные тренеры Коста Руньяич Паоло Дзанетти Фабио Гроссо Паоло Ваноли Голы Санди Ловрич Николо Дзаньоло 1:0 9' Наказания Лука Раньери 60' Юрген Эккеленкамп 90+3' Шер Ндур 90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Удинезе - Фиорентина, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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