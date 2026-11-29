Дата публикации: 29-11-2026 19:36

После унизительного домашнего поражения от «Алавеса» (1:2) и своего удаления на 88-й минуте лидер «Реала» Джуд Беллингем решил не отмалчиваться. В своём официальном приложении англичанин подробно разобрал момент с пенальти, который перевернул концовку встречи, и объяснил, почему, по его мнению, судья Сесар Сото Градо ошибся.

«Контакт был, ракурс сзади это подтверждает»

Беллингем не стал устраивать истерику, как это принято у многих звёзд, а спокойно разложил эпизод по полочкам:

«Я на 100% уверен, что был контакт в области колена и бедра — и, на мой взгляд, ракурс сзади это подтверждает. Не совсем понимаю, почему этот ракурс не показали главному арбитру».

Это прямой намёк на скандал, который ранее подняло телевидение «Реала»: Беллингем подтверждает, что VAR сработал избирательно, не дав судье посмотреть повтор с самого выгодного (и близкого) угла. Джуд допускает, что Сото Градо мог бы не поставить пенальти, но вторая жёлтая карточка за «симуляцию» при наличии контакта — это, по его мнению, перебор.

«Я сам виноват»

Самая важная часть заявления — признание собственных ошибок. Беллингем понимает, что оказался в дурацком положении из-за собственной недисциплинированности:

«Я просто хотел поделиться своим видением ситуации, никого не обвиняя и не раздувая драму. Я полностью беру на себя ответственность за то, что оказался в двух глупых ситуациях, которые в итоге привели к красной карточке».

О каких «двух ситуациях» речь?

1. Первая жёлтая: Скорее всего, получена ранее за разговоры или тактический фол.

2. Вторая жёлтая: Попытка заработать пенальти, которая (по мнению судьи) превратилась в симуляцию.

Итог

Это заявление — образец дипломатии. Беллингем намекнул на судейский заговор (отсутствие ракурса), но не стал сжигать мосты. Он защитил свою репутацию («контакт был»), но при этом не подставил команду, взяв вину на себя.

Теперь у «Реала» впереди матч с «Реалом Сосьедад» без своего главного мотора в центре поля. И если «сливочные» проиграют и там, никакие заявления в приложениях не спасут ни Беллингема от критики, ни «Бернабеу» от очередного скандала.