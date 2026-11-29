Дата публикации: 29-11-2026 19:25

Пока «Барселона» пытается наладить дела в Ла Лиге и забыть про вылет из Кубка Либертадорес, деньги сами плывут в её казну. Как сообщает Mundo Deportivo, «блауграна» получит 1 миллион евро просто потому, что бывший форвард клуба Витор Роке теперь умеет выбирать правильные команды.

Как это работает?

Когда «Барселона» продавала Роке в «Палмейрас» в 2025 году (спасибо тогдашнему спортивному директору Деку за эту гениальную сделку), стороны прописали в контракте «бонус за удачу»:

1. Победа в международном турнире: +1 млн евро для «Барсы». (Выполнено: «Палмейрас» взял Кубок Либертадорес).

2. «Золотой мяч»: Если Витор Роке вдруг внезапно станет третьим, вторым или первым в голосовании на «Золотой мяч», «Барса» получит ещё 2 млн евро.

Роке в финале: «Не мешал, но и не помогал»

В решающем матче против «Эстудиантеса» (1:0) Витор Роке не стал главным героем.

- 77-я минута: Выход на замену.

- Результативность: 0.

- Полезность: Помогал защищаться, бегал, присутствовал.

Но для «Барселоны» это не имеет значения. В футболе это называется «sell-on clause» или бонусные выплаты за достижения игрока. Клубу даже не нужно тренировать футболиста — достаточно просто правильно составить договор при продаже.

Справедливость или абсурд?

С одной стороны, это отличный бизнес. «Барса» избавилась от игрока, который, возможно, не тянул уровень основы, и теперь получает кэш за его успехи в Южной Америке.

С другой — это показывает, насколько тяжело сейчас «Палмейрасу». Они платят за игрока, платят зарплату, выигрывают главный трофей континента, а сверху ещё должны отслюнявить миллион европейскому гранду.

Итог

«Барселона» в очередной раз доказала, что умеет зарабатывать не только на Месси, но и на тех, кто уехал. Пока Роке привыкает к бразильским реалиям, его бывшие работодатели считают прибыль. Остаётся только один вопрос: кто-то вообще верит, что нападающий «Палмейраса» в ближайшее время попадёт в топ-3 «Золотого мяча»? Если да, то «Барса» озолотится ещё на пару миллионов.