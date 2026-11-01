Тулуза - Ренн 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
29 Ноября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Тулуза
Тулуза
Ренн
Ренн
|16
|вр
|Гийом Рест
|94
|зщ
|Ismail Diallo
|5
|зщ
|Сени Кумбасса
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|12
|зщ
|Christ Tape
|8
|пз
|Томас Йёргенсен
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|14
|пз
|Нико Сигур
|9
|нп
|Сантьяго Идальго
|13
|нп
|Джейсен Расселл-Роу
|20
|нп
|Каспер Тенгстедт
|30
|вр
|Брис Самба
|14
|зщ
|Брайан Рейнольдс
|24
|зщ
|Антони Руо
|5
|зщ
|Гонсалу Оливейра
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
|48
|зщ
|Абдельхамид Аит Будлал
|17
|пз
|Себастьян Шиманьски
|6
|пз
|Джауи Сиссе
|22
|нп
|Булайе Диа
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|10
|нп
|Людовик Блас
Главные тренеры
|Йенс Бертел Аску
|Франк Эз
История личных встреч
|28.02.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|03.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|12.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|29.02.2020
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|27.10.2019
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|26
| 2
Лига чемпионов
|Париж
|12
|23
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|12
|21
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|11
|21
| 5
Лига Европы
|Лион
|11
|20
| 6
Лига конференций
|Марсель
|11
|18
|7
|Ницца
|11
|17
|8
|Монако
|11
|17
|9
|Ренн
|11
|17
|10
|Лорьян
|11
|16
|11
|Ланс
|11
|14
|12
|Тулуза
|11
|14
|13
|Ле-Ман
|11
|11
|14
|Труа
|11
|11
|15
|Осер
|11
|11
| 16
Стыковая зона
|Страсбург
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Анже
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Гавр
|11
|2
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