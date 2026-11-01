Арсенал - Манчестер Сити 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383 29 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 12-й тур Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Арсенал Лондон Манчестер Сити Манчестер 13 вр Кепа Аррисабалага 15 зщ Эзри Конса 6 зщ Габриэл Магальяйнс 33 зщ Риккардо Калафьори 12 зщ Юрриен Тимбер 39 пз Бруно Гимарайнс 41 пз Деклан Райс 8 пз Мартин Эдегор 10 пз Эберечи Эзе 29 нп Кай Хаверц 20 нп Чуквунонсо Мадуэке 1 вр Джанлуиджи Доннарумма 45 зщ Абдукодир Хусанов 3 зщ Рубен Диаш 6 зщ Марк-Израэль Гехи 24 зщ Йошко Гвардиол 5 пз Эллиот Андерсон 32 пз Айюб Буадди 7 пз Илиман Ндиайе 11 пз Жереми Доку 17 пз Энцо Фернандес 9 нп Эрлинг Холанд Главные тренеры Микель Артета Энцо Мареска История личных встреч 16.08.2026 Суперкубок Англии — 2026 Финал 3 : 0 19.04.2026 Англия — Премьер-лига 33-й тур 2 : 1 22.03.2026 Англия — Кубок лиги Финал 0 : 2 21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1 02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 5 : 1 22.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур 2 : 2 31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 0 : 0 08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 1 : 0 06.08.2023 Суперкубок Англии - 2023 Финал 1 : 1 1 : 4 26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 4 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Арсенал 11 28 2 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 11 22 3 Лига чемпионов Манчестер Сити 11 22 4 Лига чемпионов Ливерпуль 11 21 5 Лига Европы Борнмут 11 18 6 Лига Европы Брентфорд 11 17 7 Лига конференций Лидс Юнайтед 11 17 8 Челси 12 16 9 Эвертон 11 16 10 Тоттенхэм Хотспур 11 15 11 Халл Сити 11 14 12 Астон Вилла 11 14 13 Ньюкасл Юнайтед 11 13 14 Ноттингем Форест 12 12 15 Ковентри Сити 11 12 16 Фулхэм 11 11 17 Ипсвич Таун 11 11 18 Зона вылета Сандерленд 11 9 19 Зона вылета Манчестер Юнайтед 11 8 20 Зона вылета Кристал Пэлас 11 7