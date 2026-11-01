Арсенал - Манчестер Сити 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
29 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|15
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|41
|пз
|Деклан Райс
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|29
|нп
|Кай Хаверц
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
|32
|пз
|Айюб Буадди
|7
|пз
|Илиман Ндиайе
|11
|пз
|Жереми Доку
|17
|пз
|Энцо Фернандес
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Микель Артета
|Энцо Мареска
История личных встреч
|16.08.2026
|Суперкубок Англии — 2026
|Финал
|3 : 0
|19.04.2026
|Англия — Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 1
|22.03.2026
|Англия — Кубок лиги
|Финал
|0 : 2
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|5 : 1
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Суперкубок Англии - 2023
|Финал
|1 : 1 1 : 4
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|11
|21
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|11
|18
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|11
|17
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|11
|17
|8
|Челси
|12
|16
|9
|Эвертон
|11
|16
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|15
|11
|Халл Сити
|11
|14
|12
|Астон Вилла
|11
|14
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|13
|14
|Ноттингем Форест
|12
|12
|15
|Ковентри Сити
|11
|12
|16
|Фулхэм
|11
|11
|17
|Ипсвич Таун
|11
|11
| 18
Зона вылета
|Сандерленд
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|11
|7
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