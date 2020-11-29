Порту - Спортинг 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
29 Ноября 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Порту
Порту
Спортинг
Лиссабон
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|12
|зщ
|Зайду
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|13
|пз
|Пабло Росарио
|10
|пз
|Габри Вейга
|11
|нп
|Пепе
|19
|нп
|Андре Силва
|17
|нп
|Борха Сайнс
|30
|вр
|Кайке Перейра
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Макси Араухо
|4
|пз
|Силас Андерсен
|5
|пз
|Серхи Альтимира
|77
|пз
|Исса Думбия
|10
|пз
|Жени Катаму
|97
|нп
|Луис Суарес
|19
|нп
|Нестори Иранкунда
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|22.04.2026
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|0 : 0
|03.03.2026
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 0
|09.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|07.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|03.08.2024
|Суперкубок Португалии 2024
|Финал
|3 : 4 ДВ
|26.05.2024
|Кубок Португалии
|Финал
|2 : 1 ДВ
|28.04.2024
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|18.12.2023
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|11
|33
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|24
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|11
|21
| 5
Лига конференций
|Арока
|11
|20
|6
|Академику
|11
|20
|7
|Жил Висенте
|11
|18
|8
|Брага
|11
|17
|9
|Морейренсе
|11
|14
|10
|Фамаликан
|11
|13
|11
|Насьонал
|12
|13
|12
|Алверка
|11
|12
|13
|Эштрела
|11
|10
|14
|Витория Гимарайнш
|11
|9
|15
|Маритиму
|11
|8
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Риу Аве
|11
|7
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|10
|2
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