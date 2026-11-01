Боруссия Д - Байер 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
29 Ноября 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Грегор Кобель
|22
|зщ
|Жоан Гаду
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|19
|пз
|Константинос Карецас
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|2
|зщ
|Факундо Медина
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|9
|пз
|Афонсу Морейра
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|14
|нп
|Патрик Шик
|23
|нп
|Нейтан Телла
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|11.04.2026
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|11.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 4
|10.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|21.04.2024
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|29.01.2023
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|06.08.2022
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|10
|24
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|10
|22
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Байер
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Вердер
|11
|19
|7
|Айнтрахт Ф
|10
|15
|8
|Штутгарт
|10
|13
|9
|Эльферсберг
|10
|13
|10
|Аугсбург
|10
|12
|11
|Хоффенхайм
|10
|12
|12
|Гамбург
|10
|12
|13
|Майнц
|10
|10
|14
|Кёльн
|10
|10
|15
|Падерборн 07
|10
|10
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Унион
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|11
|5
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