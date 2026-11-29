Оренбург - Родина 29 ноября обзор матча
Дата публикации: 29-11-2026
Оренбург
1 : 2
Родина
События матча ФК «Оренбург» - Родина Москва
40'
Андрей Егорычев
41'
⚽
Джорди Томпсон (1 - 0)Пенальти
45'
Дамиан Пуэбла
51'
Икер Посо
57'
⇄
Иван Тимошенко / Андрей Егорычев
69'
⇄
Микаэль Наде / Артем Мещанинов
69'
⇄
Йорди Рейна / Артем Максименко
69'
⇄
Магомедхабиб Абдусаламов / Солтмурад Бакаев
73'
⇄
Ренат Голыбин / Дамиан Пуэбла
80'
⚽
Микаэль Наде (1 - 1)
81'
⇄
Данила Хотулёв / Эмиль Ценов
85'
⚽
Герман Онугха (1 - 2)
87'
Магомедхабиб Абдусаламов
87'
⇄
Дмитрий Васильев / Егор Назаренко
88'
⇄
Андрей Касаджиков / Дмитрий Рыбчинский
88'
Алексей Татаев
89'
⇄
Руслан Фищенко / Икер Посо
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Родина
Москва
|1
|вр
|Богдан Овсянников
|24
|зщ
|Максим Сивис
|6
|зщ
|Джон Паласиос
|5
|зщ
|Алексей Татаев
|26
|зщ
|Эмил Ценов
81'
|11
|пз
|Егор Назаренко
87'
|57
|пз
|Евгений Болотов
|8
|пз
|Дамиан Пуэбла
73'
|20
|пз
|Дмитрий Рыбчинский
88'
|10
|нп
|Хорди Томпсон
|30
|нп
|Гедеон Гузина
|27
|пз
|Ренат Голыбин
73'
|4
|зщ
|Данила Хотулёв
81'
|18
|пз
|Дмитрий Васильев
87'
|77
|нп
|Андрей Касаджиков
88'
|13
|вр
|Сергей Волков
|2
|зщ
|Игор Кариока
|50
|зщ
|Родриго Бекао
|26
|зщ
|Артём Мещанинов
69'
|20
|пз
|Дейвер Мачадо
|8
|пз
|Икер Посо
89'
|38
|пз
|Леон Мусаев
|5
|пз
|Андрей Егорычев
57'
|9
|нп
|Артём Максименко
69'
|7
|нп
|Герман Онугха
|17
|нп
|Солтмурад Бакаев
69'
|99
|нп
|Иван Тимошенко
57'
|75
|зщ
|Микаэль Наде
69'
|10
|нп
|Йорди Рейна
69'
|18
|нп
|Магомедхабиб Абдусаламов
69'
|6
|пз
|Руслан Фищенко
89'
Запасные
|35
|вр
|Александр Дёгтев
|3
|зщ
|Данила Ведерников
|22
|зщ
|Антон Лукашов
|38
|зщ
|Артём Касимов
|44
|зщ
|Жоау Силва
|80
|пз
|Михаил Пыхчеев
|9
|нп
|Максим Савельев
|19
|нп
|Алешандре Жезус
|1
|вр
|Сергей Айдаров
|3
|зщ
|Лео Гогличидзе
|19
|зщ
|Дмитрий Тананеев
|23
|пз
|Кирилл Ушатов
|11
|нп
|Брайан Мансилья
|77
|нп
|Артур Гарибян
|95
|нп
|Керфала Сиссоко
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Джонатан Альба
Голы
Хорди Томпсон
1:0
41'
Микаэль Наде
Герман Онугха
1:1
80'
Герман Онугха
Игор Кариока
1:2
85'
Наказания
Андрей Егорычев
40'
Дамиан Пуэбла
45'
Икер Посо
51'
Магомедхабиб Абдусаламов
87'
Алексей Татаев
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оренбург - Родина, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 16-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Эпицентр - ЛНЗ Черкассы 29 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
Реал Мадрид - Алавес 28 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Интер - Дженоа 28 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
ПСЖ - Лорьян 28 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Ницца - Труа 28 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...