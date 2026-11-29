Оренбург - Родина 29 ноября обзор матча Дата публикации: 29-11-2026 Оренбург 1 : 2 Родина События матча ФК «Оренбург» - Родина Москва 40' Андрей Егорычев 41' ⚽ Джорди Томпсон (1 - 0) Пенальти 45' Дамиан Пуэбла 51' Икер Посо 57' ⇄ Иван Тимошенко / Андрей Егорычев 69' ⇄ Микаэль Наде / Артем Мещанинов 69' ⇄ Йорди Рейна / Артем Максименко 69' ⇄ Магомедхабиб Абдусаламов / Солтмурад Бакаев 73' ⇄ Ренат Голыбин / Дамиан Пуэбла 80' ⚽ Микаэль Наде (1 - 1) 81' ⇄ Данила Хотулёв / Эмиль Ценов 85' ⚽ Герман Онугха (1 - 2) 87' Магомедхабиб Абдусаламов 87' ⇄ Дмитрий Васильев / Егор Назаренко 88' ⇄ Андрей Касаджиков / Дмитрий Рыбчинский 88' Алексей Татаев 89' ⇄ Руслан Фищенко / Икер Посо Составы команд Оренбург Оренбург Родина Москва 1 вр Богдан Овсянников 24 зщ Максим Сивис 6 зщ Джон Паласиос 5 зщ Алексей Татаев 26 зщ Эмил Ценов 81' 11 пз Егор Назаренко 87' 57 пз Евгений Болотов 8 пз Дамиан Пуэбла 73' 20 пз Дмитрий Рыбчинский 88' 10 нп Хорди Томпсон 30 нп Гедеон Гузина 27 пз Ренат Голыбин 73' 4 зщ Данила Хотулёв 81' 18 пз Дмитрий Васильев 87' 77 нп Андрей Касаджиков 88' 13 вр Сергей Волков 2 зщ Игор Кариока 50 зщ Родриго Бекао 26 зщ Артём Мещанинов 69' 20 пз Дейвер Мачадо 8 пз Икер Посо 89' 38 пз Леон Мусаев 5 пз Андрей Егорычев 57' 9 нп Артём Максименко 69' 7 нп Герман Онугха 17 нп Солтмурад Бакаев 69' 99 нп Иван Тимошенко 57' 75 зщ Микаэль Наде 69' 10 нп Йорди Рейна 69' 18 нп Магомедхабиб Абдусаламов 69' 6 пз Руслан Фищенко 89' Запасные 35 вр Александр Дёгтев 3 зщ Данила Ведерников 22 зщ Антон Лукашов 38 зщ Артём Касимов 44 зщ Жоау Силва 80 пз Михаил Пыхчеев 9 нп Максим Савельев 19 нп Алешандре Жезус 1 вр Сергей Айдаров 3 зщ Лео Гогличидзе 19 зщ Дмитрий Тананеев 23 пз Кирилл Ушатов 11 нп Брайан Мансилья 77 нп Артур Гарибян 95 нп Керфала Сиссоко Главные тренеры Ильдар Раушанович Ахметзянов Джонатан Альба Голы Хорди Томпсон 1:0 41' Микаэль Наде Герман Онугха 1:1 80' Герман Онугха Игор Кариока 1:2 85' Наказания Андрей Егорычев 40' Дамиан Пуэбла 45' Икер Посо 51' Магомедхабиб Абдусаламов 87' Алексей Татаев 88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оренбург - Родина, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 16-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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