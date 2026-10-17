Легия - Вечиста Краков 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
29 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Главный судья: Бартош Франковски (Торунь, Польша)
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Легия
Варшава
Вечиста Краков
Краков
Главные тренеры
|Марек Папшун
|Яцек Зелински
История личных встреч
|22.11.2026
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|0 : 1
|08.11.2026
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|2 : 4
|30.10.2026
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|0 : 0
|25.10.2026
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|1 : 2
|17.10.2026
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|16
|34
| 3
Лига Европы
|Пяст
|16
|28
| 4
Лига конференций
|Легия
|15
|27
|5
|Заглембе Л
|15
|26
|6
|Висла Кр
|15
|25
|7
|Погонь
|14
|24
|8
|Ягеллония
|14
|21
|9
|ГКС Катовице
|15
|21
|10
|Мотор
|15
|19
|11
|Корона
|15
|18
|12
|Висла Плоцк
|15
|15
|13
|Радомяк
|15
|15
|14
|Краковия
|15
|15
|15
|Ракув
|16
|15
| 16
Зона вылета
|Видзев
|15
|14
| 17
Зона вылета
|Шлёнск
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|15
|11
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