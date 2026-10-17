Легия - Вечиста Краков 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103 29 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса , 16-й тур Главный судья: Бартош Франковски (Торунь, Польша)

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Легия Варшава Вечиста Краков Краков Главные тренеры Марек Папшун Яцек Зелински История личных встреч 22.11.2026 Польша — Экстракласса 15-й тур 0 : 1 08.11.2026 Польша — Экстракласса 14-й тур 2 : 4 30.10.2026 Польша — Экстракласса 13-й тур 0 : 0 25.10.2026 Польша — Экстракласса 12-й тур 1 : 2 17.10.2026 Польша — Экстракласса 11-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Лех П 14 35 2 Лига чемпионов Гурник З 16 34 3 Лига Европы Пяст 16 28 4 Лига конференций Легия 15 27 5 Заглембе Л 15 26 6 Висла Кр 15 25 7 Погонь 14 24 8 Ягеллония 14 21 9 ГКС Катовице 15 21 10 Мотор 15 19 11 Корона 15 18 12 Висла Плоцк 15 15 13 Радомяк 15 15 14 Краковия 15 15 15 Ракув 16 15 16 Зона вылета Видзев 15 14 17 Зона вылета Шлёнск 15 13 18 Зона вылета Вечиста Краков 15 11