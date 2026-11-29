Ростов - Краснодар 29 ноября обзор матча
Дата публикации: 29-11-2026
Ростов
1 : 1
Краснодар
События матча ФК Ростов - ФК «Краснодар»
-5'
Murad Musaev
8'
Умар Сако
37'
Дмитрий Воробьев
39'
Дмитрий Чистяков
45'
Тимур Сулейманов
45'
Кристиан
55'
⇄
Александр Черников / Дмитрий Воробьев
55'
⇄
Валентин Пальцев / Даниил Уткин
55'
⇄
Магомед Оздоев / Илья Вахания
62'
⚽
Олакунле Олусегун (1 - 0)
70'
⇄
Иван Комаров / Тимур Сулейманов
71'
⚽
Лукас Оласа (1 - 1)Пенальти
79'
⇄
Сергей Петров / Кристиан
80'
Данила Прохин
84'
Виктор Мелёхин
90+4'
Лукас Оласа
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Краснодар
Краснодар
|84
|вр
|Артём Петров
|4
|зщ
|Виктор Мелёхин
|78
|зщ
|Дмитрий Чистяков
|3
|зщ
|Умар Сако
|87
|зщ
|Андрей Лангович
|27
|зщ
|Данила Прохин
|8
|пз
|Алексей Миронов
|18
|пз
|Константин Кучаев
|7
|нп
|Роналдо
|99
|нп
|Тимур Сулейманов
70'
|6
|нп
|Олакунле Олусегун
|10
|пз
|Иван Комаров
70'
|1
|вр
|Станислав Агкацев
|15
|зщ
|Лукас Оласа
|2
|зщ
|Майсон Родригес
|5
|зщ
|Жубал
|40
|зщ
|Илья Вахания
55'
|6
|пз
|Кевин Ленини
|47
|пз
|Даниил Уткин
55'
|18
|пз
|Кристиан
79'
|10
|нп
|Дмитрий Воробьёв
55'
|11
|нп
|Жоау Батчи
|9
|нп
|Джон Кордоба
|17
|зщ
|Валентин Пальцев
55'
|53
|пз
|Александр Черников
55'
|21
|пз
|Магомед Оздоев
55'
|98
|зщ
|Сергей Петров
79'
Запасные
|1
|вр
|Рустам Ятимов
|34
|вр
|Даниил Голиков
|22
|зщ
|Давид Семенчук
|59
|зщ
|Никита Бабакин
|5
|пз
|Ярослав Михайлов
|16
|пз
|Максим Мухин
|21
|пз
|Даниил Шанталий
|73
|нп
|Имран Азнауров
|79
|нп
|Кирилл Чебураков
|91
|нп
|Антон Шамонин
|53
|Maksim Zhukov
|16
|вр
|Александр Корякин
|39
|вр
|Дмитрий Шаленко
|3
|зщ
|Витор Тормена
|27
|пз
|Ефим Буркин
|29
|нп
|Эльдар Гусейнов
Главные тренеры
|Дмитрий Сергеевич Кириченко
|Мурад Олегович Мусаев
Голы
Олакунле Олусегун
Андрей Лангович
1:0
62'
Лукас Оласа
1:1
71'
Наказания
Умар Сако
8'
Дмитрий Воробьёв
37'
Дмитрий Чистяков
39'
Тимур Сулейманов
45'
Кристиан
45'
Данила Прохин
80'
Виктор Мелёхин
84'
Лукас Оласа
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ростов - Краснодар, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 16-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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