Ростов - Краснодар 29 ноября обзор матча Дата публикации: 29-11-2026 Ростов 1 : 1 Краснодар События матча ФК Ростов - ФК «Краснодар» -5' Murad Musaev 8' Умар Сако 37' Дмитрий Воробьев 39' Дмитрий Чистяков 45' Тимур Сулейманов 45' Кристиан 55' ⇄ Александр Черников / Дмитрий Воробьев 55' ⇄ Валентин Пальцев / Даниил Уткин 55' ⇄ Магомед Оздоев / Илья Вахания 62' ⚽ Олакунле Олусегун (1 - 0) 70' ⇄ Иван Комаров / Тимур Сулейманов 71' ⚽ Лукас Оласа (1 - 1) Пенальти 79' ⇄ Сергей Петров / Кристиан 80' Данила Прохин 84' Виктор Мелёхин 90+4' Лукас Оласа Составы команд Ростов Ростов-на-Дону Краснодар Краснодар 84 вр Артём Петров 4 зщ Виктор Мелёхин 78 зщ Дмитрий Чистяков 3 зщ Умар Сако 87 зщ Андрей Лангович 27 зщ Данила Прохин 8 пз Алексей Миронов 18 пз Константин Кучаев 7 нп Роналдо 99 нп Тимур Сулейманов 70' 6 нп Олакунле Олусегун 10 пз Иван Комаров 70' 1 вр Станислав Агкацев 15 зщ Лукас Оласа 2 зщ Майсон Родригес 5 зщ Жубал 40 зщ Илья Вахания 55' 6 пз Кевин Ленини 47 пз Даниил Уткин 55' 18 пз Кристиан 79' 10 нп Дмитрий Воробьёв 55' 11 нп Жоау Батчи 9 нп Джон Кордоба 17 зщ Валентин Пальцев 55' 53 пз Александр Черников 55' 21 пз Магомед Оздоев 55' 98 зщ Сергей Петров 79' Запасные 1 вр Рустам Ятимов 34 вр Даниил Голиков 22 зщ Давид Семенчук 59 зщ Никита Бабакин 5 пз Ярослав Михайлов 16 пз Максим Мухин 21 пз Даниил Шанталий 73 нп Имран Азнауров 79 нп Кирилл Чебураков 91 нп Антон Шамонин 53 Maksim Zhukov 16 вр Александр Корякин 39 вр Дмитрий Шаленко 3 зщ Витор Тормена 27 пз Ефим Буркин 29 нп Эльдар Гусейнов Главные тренеры Дмитрий Сергеевич Кириченко Мурад Олегович Мусаев Голы Олакунле Олусегун Андрей Лангович 1:0 62' Лукас Оласа 1:1 71' Наказания Умар Сако 8' Дмитрий Воробьёв 37' Дмитрий Чистяков 39' Тимур Сулейманов 45' Кристиан 45' Данила Прохин 80' Виктор Мелёхин 84' Лукас Оласа 90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ростов - Краснодар, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 16-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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