Ягеллония - Радомяк 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
29 Ноября 2026 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Ягеллония
Белосток
Радомяк
Радом
Главные тренеры
|Адриан Семенец
История личных встреч
|22.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|5 : 0
|27.07.2024
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|2 : 3
|16.03.2024
|Польша - Экстракласса
|25-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Польша - Экстракласса
|8-й тур
|3 : 2
|20.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|0 : 0
|06.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|1 : 2
|11.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|2 : 2
|18.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|16
|34
| 3
Лига Европы
|Пяст
|16
|28
| 4
Лига конференций
|Легия
|15
|27
|5
|Заглембе Л
|15
|26
|6
|Висла Кр
|15
|25
|7
|Погонь
|14
|24
|8
|Ягеллония
|14
|21
|9
|ГКС Катовице
|15
|21
|10
|Мотор
|15
|19
|11
|Корона
|15
|18
|12
|Висла Плоцк
|15
|15
|13
|Радомяк
|15
|15
|14
|Краковия
|15
|15
|15
|Ракув
|16
|15
| 16
Зона вылета
|Видзев
|15
|14
| 17
Зона вылета
|Шлёнск
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|15
|11
Кто победит?
0 голосов болельщиков