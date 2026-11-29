Дата публикации: 29-11-2026 19:22

В зимнее трансферное окно может состояться одна из самых любопытных сделок между Серией А и АПЛ. «Ювентус», у которого немецкий форвард Ник Вольтемаде сейчас находится в аренде, всерьёз нацелился на его выкуп. А «Ньюкасл», судя по всему, не против расстаться с игроком, у которого контракт до 2031 года.

Статистика Вольтемаде: «Юве» хочет ещё

Для игрока, который только адаптируется в новом чемпионате, цифры немца выглядят добротно:

- 15 матчей во всех турнирах.

- 5 голов + 3 ассиста.

Это примерно показатель «гол + пас» в каждом третьем матче. Для «Ювентуса», который исторически любит мощных, фактурных центрфорвардов (вспомним Игуаина или Влаховича), Вольтемаде — идеальный наконечник. Туринцы понимают: аренда — это хорошо, но чтобы парень играл без оглядки на «родной» клуб, его нужно выкупить.

«Ньюкасл» не держит

Несмотря на долгосрочный контракт (до 2031-го!), «сороки» готовы отпустить Ника. Это говорит о том, что тренер Эдди Хау, возможно, не видит его в основной обойме или просто хочет разгрузить зарплатную ведомость и место в заявке (лимит в АПЛ никто не отменял).

Бартер по-итальянски: Консейсау в обмен на Ника

«Ювентус» не был бы итальянским клубом, если бы не попытался сбить цену обменом. Главный козырь туринцев — вингер Франсишку Консейсау.

- История: «Ньюкасл» уже пытался подписать португальца прошлым летом. Тогда сделка сорвалась, но интерес остался.

- План «Б»: Если Консейсау заупрямится или «Юве» пожалеет его отдавать, англичанам готовы предложить:

- Эдона Жегрову (нападающий);

- Тёна Копмейнерса (полузащитник).

Для «Ньюкасла» Копмейнерс — лакомый кусок. Это топовый бокс-ту-бокс, который может цементировать центр поля. Но «Ювентус» вряд ли захочет отпускать своего ключевого игрока просто так.

Итог

Ситуация выглядит как классический «win-win» (выигрывают все):

1. Вольтемаде уходит из-под давления в АПЛ в понятную ему Серию А к тренеру, который в него верит.

2. «Ювентус» получает молодого форварда с паспортом ЕС и закрывает позицию.

3. «Ньюкасл» либо получает талантливого Консейсау на фланг, либо Копмейнерса в центр.

Следим за развитием событий: если Консейсау согласится на переезд на Туманный Альбион, сделка может закрыться очень быстро.