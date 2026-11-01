Реал Сосьедад - Севилья 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
29 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 14-й тур
Главный судья: Карлос Муньис (Испания);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|22
|зщ
|Эктор Форт
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|6
|зщ
|Хон Мартин
|24
|пз
|Лука Сучич
|18
|пз
|Карлос Солер
|8
|пз
|Беньят Туррьентес
|14
|пз
|Такэфуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|9
|нп
|Орри Оускарссон
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хуан Иглесиас
|5
|зщ
|Андрес Кастрин
|4
|зщ
|Кике Салас
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|6
|пз
|Люсьен Агуме
|18
|пз
|Хон Гуриди
|11
|пз
|Рубен Варгас
|24
|пз
|Юссуф Фофана
|20
|пз
|Фелиш Коррея
|19
|нп
|Лукас Стассин
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|04.05.2026
|Испания — Примера
|34-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 1
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|0 : 1
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 2
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 2
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|09.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 2
|20.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|19.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|36
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|31
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|13
|27
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|13
|22
| 6
Лига конференций
|Расинг
|14
|20
|7
|Севилья
|13
|19
|8
|Атлетик Б
|12
|16
|9
|Алавес
|13
|16
|10
|Эспаньол
|13
|15
|11
|Депортиво
|13
|15
|12
|Вильярреал
|13
|15
|13
|Осасуна
|13
|15
|14
|Сельта
|13
|13
|15
|Валенсия
|13
|12
|16
|Хетафе
|13
|12
|17
|Райо Вальекано
|12
|12
| 18
Зона вылета
|Леванте
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Эльче
|13
|11
| 20
Зона вылета
|Малага
|13
|5
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