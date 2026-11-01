Рома - Монца 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
29 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Рома
Рим
Монца
Монца
|99
|вр
|Миле Свилар
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|77
|пз
|Эмануэле Лулли
|17
|пз
|Ману Коне
|86
|пз
|Родригу Мора
|14
|нп
|Дониэлл Мален
|21
|нп
|Пауло Дибала
|1
|вр
|Ноэль Тёрнквист
|60
|зщ
|Эдди Куадио
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|3
|зщ
|Лоренсо Луккези
|19
|пз
|Самуэле Биринделли
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
|21
|пз
|Леонардо Коломбо
|32
|пз
|Маттео Пессина
|7
|пз
|Рикарду Мангаш
|46
|нп
|Джей Робинсон
|9
|нп
|Гуштаву Варела
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Иван Юрич
История личных встреч
|24.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|4 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|1 : 1
|30.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|12
|30
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|12
|29
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|12
|27
| 5
Лига Европы
|Комо
|12
|26
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|12
|21
|7
|Фрозиноне
|12
|20
|8
|Болонья
|13
|19
|9
|Наполи
|12
|18
|10
|Дженоа
|12
|16
|11
|Кальяри
|12
|16
|12
|Аталанта
|12
|15
|13
|Торино
|12
|14
|14
|Лечче
|12
|10
|15
|Монца
|12
|10
|16
|Фиорентина
|12
|9
|17
|Парма
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Сассуоло
|12
|8
| 19
Зона вылета
|Венеция
|13
|7
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|12
|6
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