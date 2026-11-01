Коритиба - Фламенго 29 Ноября прямая трансляция
29 Ноября 2026 года в 22:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 37-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Коритиба
Куритиба
Фламенго
Рио-де-Жанейро
История личных встреч
|30.05.2026
|Бразилия — Серия А
|18-й тур
|3 : 0
|20.08.2023
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|2 : 3
|16.04.2023
|Бразилия - Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|06.11.2022
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|1 : 0
|17.07.2022
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|22.11.2020
|Бразилия - Серия А
|22-й тур
|3 : 1
|16.08.2020
|Бразилия - Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|17.11.2017
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|23.07.2017
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|21.11.2016
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|36
|80
|2
|Палмейрас
|37
|74
|3
|Крузейро
|37
|69
|4
|Флуминенсе
|37
|63
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|57
|6
|Баия
|36
|54
|7
|Атлетико Минейро
|36
|52
|8
|Ред Булл Брагантино
|36
|50
|9
|Сантос
|36
|50
|10
|Сан-Паулу
|37
|48
|11
|Васко да Гама
|36
|47
|12
|Коритиба
|36
|45
|13
|Витория
|36
|44
|14
|Ботафого
|36
|43
|15
|Коринтианс
|36
|41
|16
|Гремио
|36
|41
| 17
Зона вылета
|Мирасол
|36
|41
| 18
Зона вылета
|Интернасьонал
|36
|38
| 19
Зона вылета
|Ремо
|37
|32
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|37
|24
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