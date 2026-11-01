Жил Висенте - Эшторил 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
29 Ноября 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Эшторил
Эшторил
|30
|вр
|Лукан
|47
|зщ
|Рикарду Эшгаю
|39
|зщ
|Жонатан Буату
|3
|зщ
|Антонио Эспигарес
|45
|зщ
|Давид Морейра
|12
|пз
|Андреас Лаусен
|86
|пз
|Диогу Приоште
|77
|пз
|Мурило
|10
|пз
|Санти Гарсия
|20
|пз
|Жил Мартинш
|9
|нп
|Уолас Франса
|16
|вр
|Мартин Турк
|25
|зщ
|Стелиос Андреу
|4
|зщ
|Ферру
|19
|зщ
|Тьягу Паренте
|5
|зщ
|Антеф Тсунги
|10
|зщ
|Джордан Холсгров
|22
|пз
|Педру Карвалью
|99
|пз
|Рафик Гитан
|12
|пз
|Жоау Карвалью
|7
|нп
|Андре Лакшимикант
|14
|нп
|Янис Беграуи
Главные тренеры
|Луиш Мигел Коррея Пинту
|Сержиу Мигел Маркеш Раймунду
|Сержиу Мигел Маркеш Раймунду
История личных встреч
|22.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 1
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|18.02.2024
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 3
|17.09.2023
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|5 : 3
|31.03.2023
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|07.10.2022
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 1
|04.03.2022
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|03.10.2021
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|11
|33
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|24
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|11
|21
| 5
Лига конференций
|Арока
|11
|20
|6
|Академику
|11
|20
|7
|Жил Висенте
|11
|18
|8
|Брага
|11
|17
|9
|Морейренсе
|11
|14
|10
|Фамаликан
|11
|13
|11
|Насьонал
|12
|13
|12
|Алверка
|11
|12
|13
|Эштрела
|11
|10
|14
|Витория Гимарайнш
|11
|9
|15
|Маритиму
|11
|8
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Риу Аве
|11
|7
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|10
|2
Кто победит?
0 голосов болельщиков