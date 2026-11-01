НЕК Неймеген - Твенте 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
29 Ноября 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Амстелвен, Нидерланды);
Стартовый состав
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Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Твенте
Энсхеде
|1
|вр
|Гонсало Креттас
|73
|зщ
|Габриэл Браш
|22
|зщ
|Ахметджан Каплан
|24
|зщ
|Деверон Фонвилл
|6
|пз
|Дарко Неяшмич
|20
|пз
|Ноэ Лебретон
|5
|пз
|Митчел Баккер
|9
|пз
|Тьяронн Чери
|30
|пз
|Брайан Линссен
|34
|нп
|Кевин Керс
|10
|нп
|Душан Тадич
|16
|вр
|Йоэль Дроммель
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Робин Проппер
|4
|зщ
|Руд Нейстад
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|8
|пз
|Дауда Вайдман
|11
|пз
|Дан Ротс
|10
|пз
|Юнес Таха
|27
|нп
|Сондре Эрьясетер
|9
|нп
|Ваут Вегорст
Главные тренеры
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|25.04.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 1
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 3
|22.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|3 : 2 ДВ
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 0
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 2
|20.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 3
|12.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|4 : 0
|07.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 1
|09.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|29
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|13
|28
| 3
Лига Европы
|Твенте
|13
|27
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|13
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|13
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|13
|24
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|13
|23
|8
|Камбюр
|13
|18
|9
|Гоу Эхед Иглс
|13
|17
|10
|Гронинген
|14
|16
|11
|ПЕК Зволле
|13
|15
|12
|НЕК Неймеген
|13
|14
|13
|Эксельсиор
|13
|14
|14
|Спарта
|13
|12
|15
|Утрехт
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|13
|10
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|14
|4
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