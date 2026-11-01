Локомотив М - Динамо Мх 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
29 Ноября 2026 года в 19:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Локомотив М
Москва
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Сергей Иванович Овчинников (и.о.)
|Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
|01.08.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|12.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|11.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
|28.02.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|15
|32
|2
|Зенит
|15
|31
|3
|Спартак М
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|27
|5
|ЦСКА
|15
|26
|6
|Рубин
|16
|24
|7
|Ростов
|15
|22
|8
|Балтика
|15
|20
|9
|Крылья Советов
|15
|18
|10
|Оренбург
|15
|17
|11
|Ахмат
|15
|17
|12
|Динамо Мх
|15
|17
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|15
|14
| 14
Стыковая зона
|Родина
|15
|12
| 15
Зона вылета
|Акрон
|16
|12
| 16
Зона вылета
|Факел
|15
|9
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