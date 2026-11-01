Локомотив М - Динамо Мх 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800 29 Ноября 2026 года в 19:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 16-й тур Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Локомотив М Москва Динамо Мх Махачкала Главные тренеры Сергей Иванович Овчинников (и.о.) Вадим Валентинович Евсеев История личных встреч 01.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 1 12.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 1 20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 1 11.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 1 : 2 28.02.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 1 10.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Динамо М 15 32 2 Зенит 15 31 3 Спартак М 15 30 4 Краснодар 15 27 5 ЦСКА 15 26 6 Рубин 16 24 7 Ростов 15 22 8 Балтика 15 20 9 Крылья Советов 15 18 10 Оренбург 15 17 11 Ахмат 15 17 12 Динамо Мх 15 17 13 Стыковая зона Локомотив М 15 14 14 Стыковая зона Родина 15 12 15 Зона вылета Акрон 16 12 16 Зона вылета Факел 15 9