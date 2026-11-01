Лион - Монако 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
29 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Лион
Лион
Монако
Монако
|1
|вр
|Доминик Грейф
|13
|зщ
|Закари Атекаме
|20
|зщ
|Феликс Бахер
|16
|зщ
|Абнер
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|7
|пз
|Эрнест Нуама
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|99
|пз
|Ноа Нарти
|11
|нп
|Кэито Накамура
|17
|нп
|Луа Опенда
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|72
|зщ
|Садибу Сане
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|2
|зщ
|Вандерсон
|20
|зщ
|Флавиу Назинью
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|13
|зщ
|Кристиан Мависса
|6
|пз
|Денис Закария
|18
|нп
|Такуми Минамино
|11
|нп
|Маттис Аблин
|9
|нп
|Фоларин Балогун
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Жорже Масиэл
|Карлос Хуан Висенс
|Филипе Луис
История личных встреч
|22.03.2026
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|03.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 3
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 2
|15.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|19.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|3 : 1
|11.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|05.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|16.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|26
| 2
Лига чемпионов
|Париж
|12
|23
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|12
|21
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|11
|21
| 5
Лига Европы
|Лион
|11
|20
| 6
Лига конференций
|Марсель
|11
|18
|7
|Ницца
|11
|17
|8
|Монако
|11
|17
|9
|Ренн
|11
|17
|10
|Лорьян
|11
|16
|11
|Ланс
|11
|14
|12
|Тулуза
|11
|14
|13
|Ле-Ман
|11
|11
|14
|Труа
|11
|11
|15
|Осер
|11
|11
| 16
Стыковая зона
|Страсбург
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Анже
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Гавр
|11
|2
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