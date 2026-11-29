Дата публикации: 29-11-2026 19:33

Мерсисайдское дерби на стадионе «Хилл Дикинсон» (так теперь называется домашняя арена «Эвертона») снова не выявило сильнейшего. Команды выдали классический для этого противостояния нервный футбол и разошлись миром — 1:1. Для «Ливерпуля» Арне Слота эта ничья — скорее потеря двух очков, учитывая, как развивались события.

Как это было:

- 5-я минута: Идеальный старт для «красных». Мадьярский мотор Доминик Собослаи открывает счёт, замыкая передачу новичка Флориана Вирца. Казалось, что «Ливерпуль» продолжит в том же духе и разгромит соседей.

- 25-я минута: Сюрприз. Жереми Фримпонг в попытке прервать прострел или после рикошета срезает мяч в собственные ворота. 1:1. Голландский защитник, перешедший из «Байера», явно не так представлял себе знакомство с мерсисайдскими дерби.

Второй тайм: сушка игры

После перерыва Арне Слот пытался докричаться до своих подопечных, чтобы те дожали соперника, но «Эвертон» выстроил стену. «Ириски» под руководством Дэвида Мойеса (или кто там у них сейчас, Мойес — это душа дерби) традиционно грызли землю в матчах против «Ливерпуля». Голов больше не случилось, хотя моментов хватало.

Что в таблице?

- «Ливерпуль» (22 очка, 4-е место): Команда буксует. После мощного старта (7 побед подряд, о которых говорил Тьерри Анри) «красные» начали терять очки. 4-е место — это не то, на что рассчитывали фанаты после покупки Вирца.

- «Эвертон» (17 очков, 8-е место): Отличный результат для «ирисок». Они в верхней половине таблицы, играют дома и отобрали очки у прямого конкурента. Для них это победа по эмоциям.

Итог

«Ливерпуль» снова показал, что может забить быстрый гол, но не всегда способен вскрыть эшелонированную оборону. Автогол Фримпонга — это несчастный случай, но потеря очков в дерби всегда бьёт по самолюбию. Арне Слоту нужно срочно решать проблему реализации, иначе «Арсенал» и «Сити» уйдут в слишком большой отрыв. А «Эвертон» может быть доволен: отобрать очки у «красных» на своём (пусть и новом) стадионе — это всегда праздник.