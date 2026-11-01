Хоффенхайм - Аугсбург 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
29 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Оливер Бауман
|34
|зщ
|Владимир Цоуфал
|28
|зщ
|Коки Матида
|13
|зщ
|Бернардо
|39
|зщ
|Матс Ротс
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|22
|пз
|Александер Прасс
|32
|пз
|Каетан Ленц
|11
|нп
|Фисник Аслани
|19
|нп
|Тим Лемперле
|20
|нп
|Бамбазе Конте
|1
|вр
|Финн Дамен
|35
|зщ
|Джума Ба
|27
|зщ
|Мариус Вольф
|37
|пз
|Тим Шнитцер
|16
|пз
|Хеннес Беренс
|14
|пз
|Янник Кайтель
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|30
|пз
|Антон Каде
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Мануэль Баум
История личных встреч
|10.04.2026
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|2 : 2
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 0
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|17.02.2023
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|10
|24
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|10
|22
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Байер
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Вердер
|11
|19
|7
|Айнтрахт Ф
|10
|15
|8
|Штутгарт
|10
|13
|9
|Эльферсберг
|10
|13
|10
|Аугсбург
|10
|12
|11
|Хоффенхайм
|10
|12
|12
|Гамбург
|10
|12
|13
|Майнц
|10
|10
|14
|Кёльн
|10
|10
|15
|Падерборн 07
|10
|10
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Унион
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|11
|5
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