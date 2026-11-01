Фенербахче - Эрзурумспор 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
29 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 13-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Эрзурумспор
Эрзурум
Главные тренеры
|Эмре Белёзоглу
|Эмре Белёзоглу
|Серкан Озбалта
История личных встреч
|05.02.2026
|Кубок Турции
|Группа C. 3-й тур
|3 : 1
|03.05.2021
|Турция - Суперлига
|39-й тур
|3 : 1
|11.01.2021
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|0 : 3
|20.05.2019
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|0 : 1
|17.12.2018
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|12
|28
| 3
Лига Европы
|Бешикташ
|12
|25
| 4
Лига конференций
|Амед
|12
|23
|5
|Касымпаша
|13
|23
|6
|Фенербахче
|12
|20
|7
|Истанбул Башакшехир
|12
|20
|8
|Коджаэлиспор
|12
|20
|9
|Ризеспор
|13
|20
|10
|Гёзтепе
|12
|18
|11
|Чорум
|12
|16
|12
|Генчлербирлиги
|12
|14
|13
|Эрзурумспор
|12
|14
|14
|Аланьяспор
|13
|12
|15
|Коньяспор
|13
|11
| 16
Зона вылета
|Газиантеп
|12
|8
| 17
Зона вылета
|Самсунспор
|12
|7
| 18
Зона вылета
|Эюпспор
|12
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков