Эпоха «Золушки» завершена: Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры следующим летом
В немецком футболе наступает конец целой эры. Легендарный голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер, перевернувший представление о роли вратаря в современном футболе, официально подтвердил, что ближайший сезон станет для него последним. Заявление было сделано в очень камерной и трогательной атмосфере — во время встречи с болельщиками.
«Наслаждаюсь тем, что осталось»
38-летний ветеран, который пропустил почти весь прошлый сезон из-за тяжелейшего перелома ноги, понимает, что его тело больше не выдерживает нагрузок Бундеслиги.
> «Предположу, что после ближайшего лета я уже не буду играть. Сейчас я стараюсь наслаждаться тем периодом карьеры, который у меня остаётся», — приводит слова Нойера журналист Флориан Плеттенберг.
Это не спонтанное решение. Нойер, вернувшийся на поле после двух сложнейших операций, осознаёт, что больше не может быть тем «либеро в перчатках», который в одиночку начинал атаки «Баварии».
Трофейный шкаф, которому позавидуют клубы
Статистика Нойера в «Баварии» — это история тотального доминирования. За годы в Мюнхене он собрал коллекцию, которой хватит на отдельный музей:
- Бундеслига: 13 титулов (абсолютная гегемония).
- Суперкубок Германии: 8 раз.
- Кубок Германии: 6 раз.
- Европа и Мир: 2 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА и 2 Клубных чемпионата мира.
Наследие «Золушки»
Мануэль Нойер — не просто вратарь. Он — создатель амплуа «вратаря-чистильщика» (sweeper-keeper). До него голкипер был просто последней стеной. Нойер сделал его плеймейкером. Его выходы за пределы штрафной площади, которые болельщики «Баварии» в шутку называли «выходами Золушки» (из-за его длинных ног), стали эталоном для всех современных голкиперов — от Эдерсона до Алиссона.
Что дальше?
«Бавария» уже наверняка готовит замену. Кандидат номер один — Александр Нюбель, который сейчас подменяет травмированного капитана, но ходят слухи и о громких трансферах. Однако заполнить пустоту, которую оставит после себя Нойер в раздевалке, будет невозможно.
Итог
Мы будем скучать по его уверенным выходам, по его харизме и по тому спокойствию, которое он дарил обороне «Баварии». Следующий сезон станет для него «прощальным туром». Немецкий футбол благодарит капитана за всё. И, возможно, мы ещё увидим его в роли спортивного директора или тренера вратарей — такой интеллект не должен пропадать зря.
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