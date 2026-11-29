Дата публикации: 29-11-2026 19:40

В немецком футболе наступает конец целой эры. Легендарный голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер, перевернувший представление о роли вратаря в современном футболе, официально подтвердил, что ближайший сезон станет для него последним. Заявление было сделано в очень камерной и трогательной атмосфере — во время встречи с болельщиками.

«Наслаждаюсь тем, что осталось»

38-летний ветеран, который пропустил почти весь прошлый сезон из-за тяжелейшего перелома ноги, понимает, что его тело больше не выдерживает нагрузок Бундеслиги.

> «Предположу, что после ближайшего лета я уже не буду играть. Сейчас я стараюсь наслаждаться тем периодом карьеры, который у меня остаётся», — приводит слова Нойера журналист Флориан Плеттенберг.

Это не спонтанное решение. Нойер, вернувшийся на поле после двух сложнейших операций, осознаёт, что больше не может быть тем «либеро в перчатках», который в одиночку начинал атаки «Баварии».

Трофейный шкаф, которому позавидуют клубы

Статистика Нойера в «Баварии» — это история тотального доминирования. За годы в Мюнхене он собрал коллекцию, которой хватит на отдельный музей:

- Бундеслига: 13 титулов (абсолютная гегемония).

- Суперкубок Германии: 8 раз.

- Кубок Германии: 6 раз.

- Европа и Мир: 2 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА и 2 Клубных чемпионата мира.

Наследие «Золушки»

Мануэль Нойер — не просто вратарь. Он — создатель амплуа «вратаря-чистильщика» (sweeper-keeper). До него голкипер был просто последней стеной. Нойер сделал его плеймейкером. Его выходы за пределы штрафной площади, которые болельщики «Баварии» в шутку называли «выходами Золушки» (из-за его длинных ног), стали эталоном для всех современных голкиперов — от Эдерсона до Алиссона.

Что дальше?

«Бавария» уже наверняка готовит замену. Кандидат номер один — Александр Нюбель, который сейчас подменяет травмированного капитана, но ходят слухи и о громких трансферах. Однако заполнить пустоту, которую оставит после себя Нойер в раздевалке, будет невозможно.

Итог

Мы будем скучать по его уверенным выходам, по его харизме и по тому спокойствию, которое он дарил обороне «Баварии». Следующий сезон станет для него «прощальным туром». Немецкий футбол благодарит капитана за всё. И, возможно, мы ещё увидим его в роли спортивного директора или тренера вратарей — такой интеллект не должен пропадать зря.