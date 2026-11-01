ПЕК Зволле - АЗ Алкмар 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
29 Ноября 2026 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Хендрик-Идо-Амбахт, Нидерланды);
Стартовый состав
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Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
АЗ Алкмар
Алкмар
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|6
|зщ
|Ян Бюргер
|28
|зщ
|Simon Graves
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|30
|пз
|Райан Томас
|34
|пз
|Ник Фихтингер
|11
|пз
|Дилан Мбайо
|7
|пз
|Юнес Намли
|22
|пз
|Ибраим Сиссоко
|17
|нп
|Сидней ван Хойдонк
|28
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Сеия Маикума
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|29
|зщ
|Уэсли Худт
|5
|зщ
|Матео Чавес
|21
|пз
|Дэйв Квакман
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|14
|пз
|Калвин Стенгс
|24
|нп
|Аюб Ауфкир
|18
|нп
|Бендегуз Ковач
|11
|нп
|Ро-Зангело Дал
Главные тренеры
|Алекс Пастор
История личных встреч
|17.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|3 : 1
|03.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|24.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 0
|20.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 2
|20.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 3
|10.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|30.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 2
|09.01.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|29
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|13
|28
| 3
Лига Европы
|Твенте
|13
|27
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|13
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|13
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|13
|24
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|13
|23
|8
|Камбюр
|13
|18
|9
|Гоу Эхед Иглс
|13
|17
|10
|Гронинген
|14
|16
|11
|ПЕК Зволле
|13
|15
|12
|НЕК Неймеген
|13
|14
|13
|Эксельсиор
|13
|14
|14
|Спарта
|13
|12
|15
|Утрехт
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|13
|10
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|14
|4
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