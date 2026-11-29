Валенсия - Осасуна 29 ноября обзор матча Дата публикации: 29-11-2026 Валенсия 1 : 1 Осасуна События матча Валенсия - Осасуна -5' Javier Aguirre 12' Гидо Родригес 28' Мой Гомес 42' Луис Риоха 58' ⇄ Рубен Гарсия / Джонатан Дубасин 58' ⇄ Арно Данджума / Луис Риоха 59' Аймар Орос 63' ⚽ Рубен Гарсия (0 - 1) 68' ⇄ Давид Оторби / Дани Раба 68' ⇄ Уго Дуро / Гидо Родригес 71' ⇄ Лукас Торро / Аймар Орос 74' ⚽ Уго Дуро (1 - 1) 80' Сезар Таррега 86' ⇄ Аймар Бласкес / Умар Садик 86' ⇄ Асьер Осамбела / Хон Монкайола 86' ⇄ Икер Муньос / Мой Гомес 86' ⇄ Рауль Гарсия де Аро / Анте Будимир Составы команд Валенсия Валенсия Осасуна Памплона 1 вр Столе Димитриевски 22 зщ Арнау Мартинес 5 зщ Сесар Таррега 3 зщ Хосе Копете 18 зщ Пепелу 14 зщ Хосе Луис Гайя 8 пз Хави Герра 2 пз Гвидо Родригес 68' 11 нп Луис Риоха 58' 6 нп Умар Садик 86' 19 нп Дани Раба 68' 7 нп Арно Данжума 58' 27 нп Давид Оторби 68' 9 нп Уго Дуро 68' 37 нп Аймар Бласкес 86' 1 вр Серхио Эррера 19 зщ Валентин Розье 5 зщ Хорхе Эррандо 22 зщ Флавьен Бойомо 15 зщ Диего Рико 10 пз Аймар Орос 71' 7 пз Хон Монкайола 87' 16 пз Мой Гомес 87' 17 нп Анте Будимир 87' 18 нп Рауль Моро 21 нп Хонатан Дубасин 58' 14 пз Рубен Гарсия 58' 6 пз Лукас Торро 71' 8 пз Икер Муньос 87' 29 пз Асьер Осамбела 87' 9 нп Рауль Гарсия 87' Запасные 25 вр Кайне ван Увелен 12 зщ Юстин де Хас 4 зщ Муктар Дьякаби 24 зщ Пабло Маффео 15 пз Алиу Дьенг 10 пз Харви Эллиотт 33 пз Аарон Майоль 23 пз Филип Угринич 31 вр Рафаэль Фернандес 27 зщ Иньиго Аргибиде 35 пз Unai Santos 26 пз Мауро Эчегоен 11 нп Энрике Барха 20 нп Ромен дель Кастильо Главные тренеры Хавьер Агирре Хагоба Аррасате Голы Рубен Гарсия Рауль Моро 0:1 63' Уго Дуро Давид Оторби 1:1 74' Наказания Гвидо Родригес 12' Мой Гомес 28' Луис Риоха 42' Аймар Орос 59' Сесар Таррега 80'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Валенсия - Осасуна, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 14-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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