Валенсия - Осасуна 29 ноября обзор матча
Дата публикации: 29-11-2026
Валенсия
1 : 1
Осасуна
События матча Валенсия - Осасуна
-5'
Javier Aguirre
12'
Гидо Родригес
28'
Мой Гомес
42'
Луис Риоха
58'
⇄
Рубен Гарсия / Джонатан Дубасин
58'
⇄
Арно Данджума / Луис Риоха
59'
Аймар Орос
63'
⚽
Рубен Гарсия (0 - 1)
68'
⇄
Давид Оторби / Дани Раба
68'
⇄
Уго Дуро / Гидо Родригес
71'
⇄
Лукас Торро / Аймар Орос
74'
⚽
Уго Дуро (1 - 1)
80'
Сезар Таррега
86'
⇄
Аймар Бласкес / Умар Садик
86'
⇄
Асьер Осамбела / Хон Монкайола
86'
⇄
Икер Муньос / Мой Гомес
86'
⇄
Рауль Гарсия де Аро / Анте Будимир
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Осасуна
Памплона
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|22
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|3
|зщ
|Хосе Копете
|18
|зщ
|Пепелу
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|8
|пз
|Хави Герра
|2
|пз
|Гвидо Родригес
68'
|11
|нп
|Луис Риоха
58'
|6
|нп
|Умар Садик
86'
|19
|нп
|Дани Раба
68'
|7
|нп
|Арно Данжума
58'
|27
|нп
|Давид Оторби
68'
|9
|нп
|Уго Дуро
68'
|37
|нп
|Аймар Бласкес
86'
|1
|вр
|Серхио Эррера
|19
|зщ
|Валентин Розье
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|15
|зщ
|Диего Рико
|10
|пз
|Аймар Орос
71'
|7
|пз
|Хон Монкайола
87'
|16
|пз
|Мой Гомес
87'
|17
|нп
|Анте Будимир
87'
|18
|нп
|Рауль Моро
|21
|нп
|Хонатан Дубасин
58'
|14
|пз
|Рубен Гарсия
58'
|6
|пз
|Лукас Торро
71'
|8
|пз
|Икер Муньос
87'
|29
|пз
|Асьер Осамбела
87'
|9
|нп
|Рауль Гарсия
87'
Запасные
|25
|вр
|Кайне ван Увелен
|12
|зщ
|Юстин де Хас
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
|24
|зщ
|Пабло Маффео
|15
|пз
|Алиу Дьенг
|10
|пз
|Харви Эллиотт
|33
|пз
|Аарон Майоль
|23
|пз
|Филип Угринич
|31
|вр
|Рафаэль Фернандес
|27
|зщ
|Иньиго Аргибиде
|35
|пз
|Unai Santos
|26
|пз
|Мауро Эчегоен
|11
|нп
|Энрике Барха
|20
|нп
|Ромен дель Кастильо
Главные тренеры
|Хавьер Агирре
|Хагоба Аррасате
Голы
Рубен Гарсия
Рауль Моро
0:1
63'
Уго Дуро
Давид Оторби
1:1
74'
Наказания
Гвидо Родригес
12'
Мой Гомес
28'
Луис Риоха
42'
Аймар Орос
59'
Сесар Таррега
80'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Валенсия - Осасуна, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 14-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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