Сельта - Вильярреал 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
29 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 14-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Сельта
Виго
Вильярреал
Вильярреал
|13
|вр
|Йонуц Раду
|20
|зщ
|Хави Родригес
|3
|зщ
|Маркос Алонсо
|22
|зщ
|Хави Галан
|21
|зщ
|Себастьян Касерес
|5
|пз
|Серхио Каррейра
|6
|пз
|Илаш Мориба
|30
|пз
|Уго Бурсио
|23
|нп
|Уго Альварес
|19
|нп
|Уиллот Сведберг
|11
|нп
|Пабло Дуран
|25
|вр
|Петер Гулачи
|3
|зщ
|Алекс Фримен
|2
|зщ
|Логан Кошта
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|20
|зщ
|Карлос Ромеро
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|18
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Альберто Молейро
|19
|пз
|Николя Пепе
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Иньиго Перес
История личных встреч
|26.04.2026
|Испания — Примера
|32-й тур
|2 : 1
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|23.04.2025
|Испания — Примера
|33-й тур
|3 : 0
|26.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 3
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 2
|20.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 1
|13.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|12.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|36
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|31
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|13
|27
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|13
|22
| 6
Лига конференций
|Расинг
|14
|20
|7
|Севилья
|13
|19
|8
|Атлетик Б
|12
|16
|9
|Алавес
|13
|16
|10
|Эспаньол
|13
|15
|11
|Депортиво
|13
|15
|12
|Вильярреал
|13
|15
|13
|Осасуна
|13
|15
|14
|Сельта
|13
|13
|15
|Валенсия
|13
|12
|16
|Хетафе
|13
|12
|17
|Райо Вальекано
|12
|12
| 18
Зона вылета
|Леванте
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Эльче
|13
|11
| 20
Зона вылета
|Малага
|13
|5
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