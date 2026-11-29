Эвертон - Ливерпуль 29 ноября обзор матча
Дата публикации: 29-11-2026
Эвертон
1 : 1
Ливерпуль
События матча Эвертон - Ливерпуль ФК
5'
⚽
Доминик Собослаи (0 - 1)
25'
⚽
Джереми Фримпонг (1 - 1)Автогол
59'
⇄
Трей Ньони / Рио Нгумоха
70'
Джек Грилиш
73'
⇄
Харрисон Армстронг / Хейден Хакни
74'
⇄
Тайрик Джордж / Тайлер Диблинг
74'
⇄
Виктор Муньос / Джереми Фримпонг
74'
⇄
Рональд Араухо / Брэдли Баркола
78'
Виталий Миколенко
88'
Трей Ньони
89'
⇄
Карлос Алькарас / Кирнан Дьюсбери-Холл
89'
⇄
Бреннан Джонсон / Джек Грилиш
89'
⇄
Льюис Кумас / Флориан Вирц
90+3'
⇄
Мерлин Рёль / Тьерно Барри
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|4
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|5
|зщ
|Майкл Кин
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|8
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
89'
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|10
|пз
|Джек Грилиш
89'
|30
|пз
|Хейден Рис Хакни
73'
|11
|нп
|Тьерно Барри
90+3'
|20
|нп
|Тайлер Диблинг
74'
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
73'
|19
|пз
|Тайрик Джордж
74'
|24
|пз
|Карлос Алькарас
89'
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
89'
|34
|пз
|Мерлин Рёль
90+3'
|1
|вр
|Алисон Бекер
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|5
|зщ
|Жереми Жаке
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
74'
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|7
|пз
|Флориан Вирц
89'
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|73
|пз
|Рио Нгумоа
59'
|29
|нп
|Брэдли Баркола
74'
|9
|нп
|Александер Исак
|42
|пз
|Трейморис Ньони
59'
|33
|зщ
|Рональд Араухо
74'
|23
|нп
|Виктор Муньос
74'
|67
|нп
|Льюис Кумас
89'
Запасные
|12
|вр
|Марк Траверс
|31
|вр
|Том Кинг
|2
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|58
|нп
|Брейден Грэм
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|53
|пз
|Джеймс Макконнелл
|14
|нп
|Федерико Кьеза
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Андони Ираола
Голы
Доминик Собослаи
Флориан Вирц
0:1
5'
Жереми Фримпонг
1:1
25'
Наказания
Джек Грилиш
70'
Виталий Миколенко
78'
Трейморис Ньони
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эвертон - Ливерпуль, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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