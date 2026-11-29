Эвертон - Ливерпуль 29 ноября обзор матча Дата публикации: 29-11-2026 Эвертон 1 : 1 Ливерпуль События матча Эвертон - Ливерпуль ФК 5' ⚽ Доминик Собослаи (0 - 1) 25' ⚽ Джереми Фримпонг (1 - 1) Автогол 59' ⇄ Трей Ньони / Рио Нгумоха 70' Джек Грилиш 73' ⇄ Харрисон Армстронг / Хейден Хакни 74' ⇄ Тайрик Джордж / Тайлер Диблинг 74' ⇄ Виктор Муньос / Джереми Фримпонг 74' ⇄ Рональд Араухо / Брэдли Баркола 78' Виталий Миколенко 88' Трей Ньони 89' ⇄ Карлос Алькарас / Кирнан Дьюсбери-Холл 89' ⇄ Бреннан Джонсон / Джек Грилиш 89' ⇄ Льюис Кумас / Флориан Вирц 90+3' ⇄ Мерлин Рёль / Тьерно Барри Составы команд Эвертон Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль 1 вр Джордан Пикфорд 4 зщ Джеррэд Брэнтуэйт 5 зщ Майкл Кин 16 зщ Виталий Миколенко 15 зщ Джейк О'Брайен 8 пз Кирнан Дьюсбери-Холл 89' 37 пз Джеймс Гарнер 10 пз Джек Грилиш 89' 30 пз Хейден Рис Хакни 73' 11 нп Тьерно Барри 90+3' 20 нп Тайлер Диблинг 74' 45 пз Харрисон Армстронг 73' 19 пз Тайрик Джордж 74' 24 пз Карлос Алькарас 89' 22 пз Бреннан Джонсон 89' 34 пз Мерлин Рёль 90+3' 1 вр Алисон Бекер 4 зщ Вирджил ван Дейк 6 зщ Милош Керкез 5 зщ Жереми Жаке 30 зщ Жереми Фримпонг 74' 10 пз Алексис Мак Аллистер 7 пз Флориан Вирц 89' 8 пз Доминик Собослаи 73 пз Рио Нгумоа 59' 29 нп Брэдли Баркола 74' 9 нп Александер Исак 42 пз Трейморис Ньони 59' 33 зщ Рональд Араухо 74' 23 нп Виктор Муньос 74' 67 нп Льюис Кумас 89' Запасные 12 вр Марк Траверс 31 вр Том Кинг 2 зщ Эйнсли Мэйтленд-Найлс 58 нп Брейден Грэм 25 вр Георгий Мамардашвили 2 зщ Джозеф Гомес 21 зщ Константинос Цимикас 53 пз Джеймс Макконнелл 14 нп Федерико Кьеза Главные тренеры Дэвид Мойес Андони Ираола Голы Доминик Собослаи Флориан Вирц 0:1 5' Жереми Фримпонг 1:1 25' Наказания Джек Грилиш 70' Виталий Миколенко 78' Трейморис Ньони 88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эвертон - Ливерпуль, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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