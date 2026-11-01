Комо - Ювентус 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
29 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Комо
Комо
Ювентус
Турин
|1
|вр
|Жан Бутез
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|27
|зщ
|Ян Коуто
|3
|зщ
|Алекс Валье
|99
|зщ
|Трево Чалоба
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
|20
|пз
|Мартин Батурина
|6
|пз
|Луис Милья
|5
|пз
|Максимо Перроне
|10
|пз
|Николас Пас
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|2
|зщ
|Зеки Челик
|3
|зщ
|Бремер
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|12
|пз
|Дуглас Луис
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
|17
|нп
|Керим-Сэм Алайбегович
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|07.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|12
|30
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|12
|29
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|12
|27
| 5
Лига Европы
|Комо
|12
|26
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|12
|21
|7
|Фрозиноне
|12
|20
|8
|Болонья
|13
|19
|9
|Наполи
|12
|18
|10
|Дженоа
|12
|16
|11
|Кальяри
|12
|16
|12
|Аталанта
|12
|15
|13
|Торино
|12
|14
|14
|Лечче
|12
|10
|15
|Монца
|12
|10
|16
|Фиорентина
|12
|9
|17
|Парма
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Сассуоло
|12
|8
| 19
Зона вылета
|Венеция
|13
|7
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|12
|6
Кто победит?
0 голосов болельщиков