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Висла Плоцк - Корона 28 Августа прямая трансляция

28 Августа 2026 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Висла Плоцк
Корона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Плоцк - Корона, которое состоится 28 Августа 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Висла Плоцк
Плоцк
Корона
Кельце
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
08.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Корона1 : 1Висла Плоцк
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Висла Плоцк2 : 0Корона
04.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Корона1 : 0Висла Плоцк
20.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Висла Плоцк2 : 1Корона
14.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 6-й тур Висла Плоцк3 : 1Корона
31.05.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Висла Плоцк1 : 4Корона
19.10.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Корона0 : 1Висла Плоцк
25.04.2019 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 2-й тур Висла Плоцк2 : 1Корона
08.12.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Корона2 : 2Висла Плоцк
03.08.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Висла Плоцк1 : 2Корона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Легия511
2
Лига чемпионов
Гурник З39
3
Лига Европы
Краковия58
4
Лига конференций
Погонь47
5 Висла Кр57
6 Лех П37
7 Заглембе Л47
8 Видзев56
9 ГКС Катовице46
10 Ягеллония36
11 Корона45
12 Мотор55
13 Шлёнск55
14 Пяст54
15 Висла Плоцк44
16
Зона вылета
Радомяк54
17
Зона вылета
Вечиста Краков43
18
Зона вылета
Ракув30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Висла Плоцк
0%
Ничья
0%
Корона
0%

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